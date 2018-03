CAMUS lässt zum Jubiläum große Cognac-Klassiker neu aufleben

Cognac, Frankreich (ots/PRNewswire) - Das Jahr 2013 geht einher mit dem 150-jährigen Bestehen des Hauses CAMUS - Frankreichs letztes grosses unabhängiges und im Familienbesitz befindliches Cognac-Haus.

"In unserem 150. Jahr wollen wir uns unserer Vergangenheit würdig erweisen, während wir zugleich entschlossen in die Zukunft blicken." - Cyril CAMUS, Präsident von CAMUS

Seit 1863 haben fünf Generationen der Familie CAMUS ihre unbeirrbare Leidenschaft für die Herstellung eines grossartigen Cognacs in ihrem ganz eigenen Stil kultiviert, der den grenzenlosen Reichtum und die Seele ihrer Heimat zum Leben erweckt. Jeder CAMUS Cognac trägt den Charakter der Familie in sich.

Für CAMUS beginnt das Jahr 2013 stilecht mit der Einführung eines neuen Logos, das eine reduzierte Version seines klassischen Kleeblattmotivs beinhaltet und somit voll Stolz auf das Erbe des Unternehmens zugleich dessen zeitgemässen Ansatz unter Beweis stellt.

Ein weiterer echter Höhepunkt dieses Jubiläumsjahrs ist die Enthüllung von Cuvée 5.150, einer Sammlung von fünf historischen Cognacs. Jeder einzelne davon wurde wegen seines besonderen Charakters ausgewählt und verkörpert das jeweilige einzigartige Erbe, das die aufeinanderfolgenden Generationen der Familie in ihrer Eigenschaft als Oberhaupt des Hauses hinterlassen haben. "Eine Hommage an die Art und Weise, wie jede Generation auf die Fähigkeiten der vorherigen aufgebaut und bleibenden Traditionen neues Leben eingehaucht hat", so Cyril CAMUS. Gefertigt wie ein edles Schmuckstück, wird dieser aussergewöhnliche Cuvée nur in einer extrem kleinen Auflage erhältlich sein, in einer eigens entworfenen Karaffe aus Baccarat-Kristall.

Camus' Wachstum in den vergangenen 150 Jahren wurde von der Nähe zu seinen Kunden und Partnern vorangetrieben. Auch mit seinen Abnehmern hat Camus stets und immer wieder enge Beziehungen aufgebaut. Für das 150-jährige Jubiläum startet Camus eine neue Website und einen YouTube-Kanal, um Markenverständnis und Produktbesonderheiten zu vermitteln. Auf seiner Facebook-Seite wird ab März ein Preisausschreiben zu finden sein, bei dem Fans und Follower Bilder teilen können, die ihre "feineren Seiten des Lebens" zeigen, Camus' Motto.

Das Château du Plessis, das Haus der Familie CAMUS in Cognac, wird anlässlich der 150- Jahr-Feier auch die Einführung der neuen Produktreihe Elégance mit ihrer neuen Premium-Aufmachung und neu designten Flaschen erleben.

Keine Feier wäre komplett ohne ein Gedenkbuch - welches in der Editions de La Martinière erscheint - und einem Dokumentarfilm, der die fantastische Geschichte des Hauses erzählt.

