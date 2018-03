Eine Bergwelt fürs Kinderzimmer

Nürnberg (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

In 1.340 Metern Höhe, auf der Alpe Plättele in den Allgäuer Bergen über Bad Hindelang, treffen Almbewohner auf ihre Artgenossen im Spielzeugformat. Am 1. März startet die Große Bergwelt von Playmobil - zehn Spielsets, von der Almhütte bis zum Kletterfelsen, bringen spielerisch die Berge ins Kinderzimmer.

Rückfragen & Kontakt:

geobra Brandstätter GmbH & Co. KG

Judith Weingart

Leiterin PLAYMOBIL Pressestelle

Corporate Communications Executive

Tel.: 0049/(0)9 11/96 66 - 1436

Mobile: 0049/(0)170/85 22 04 5

Email: judith_weingart @ playmobil.de

www.playmobil.de