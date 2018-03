NÖGKK: Frauengesundheit im Fokus

Persönliche Vorsorgechecks, Workshops, Vorträge und vieles mehr

St. Pölten (OTS) - Am 8. März ist Weltfrauentag. Deshalb steht bei der NÖ Gebietskrankenkasse in den kommenden Wochen die Frauengesundheit im Fokus: Die NÖGKK-Gesundheitstage von 9. März bis 13. April bieten eine Menge gesunder Informationen für das weibliche Geschlecht. Wer fit bleiben will und sich gerne verwöhnen lässt, streicht sich schon einen Termin im Kalender an!

Auf die Damen wartet ein breit gefächertes Programm rund um persönliche Vorsorge, Fitness und Lifestyle: kostenlose Gesundheits-und Fitnesschecks, eine Gesundheitsstraße mit der Möglichkeit zur persönlichen medizinischen Beratung, Info- und Beratungsstände aus den verschiedensten Bereichen, interessante Vorträge und Workshops zu frauenspezifischen Themen. Auch Bewegung und Entspannung kommen nicht zu kurz. Alle Details zu den Programmen gibt es in den NÖGKK-Service-Centern bzw. unter www.noegkk.at.

Der Eintritt ist frei! Natürlich sind auch Männer herzlich willkommen.

NÖGKK-Frauengesundheitstag in Gänserndorf

Wann: 9. März 2013, 9:00 - 17:00 Uhr

Wo: Stadthalle Gänserndorf, Hans Kudlich-Gasse 28, 2230 Gänserndorf

NÖGKK-Frauengesundheitstag in Zwettl

Wann: 16. März 2013, 9:00 - 17:00 Uhr

Wo: Sporthalle Zwettl, Gymnasiumstraße 1, 3910 Zwettl

NÖGKK-Frauengesundheitstag in Amstetten

Wann: 23. März 2013, 9:00 - 17:00 Uhr

Wo: Johann-Pölz-Halle, Stadionstraße 12, 3300 Amstetten

8. NÖ-Frauengesundheitstag in Baden

in Kooperation mit den NÖ Krankenversicherungsträgern und Partnern Wann: 13. April 2013, 9:00 - 17:00 Uhr

Wo: Halle B in Baden, Waltersdorfer Straße 40, 2500 Baden

