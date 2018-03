Voigt & Fellner zeigen exklusiv österreich.at

Beitrag aus MM flash vom 28.2.2013

Wien (OTS) - Bereits morgen, also am 1. März, wird das oe24-Netzwerk um ein neues Nachrichten-Portal erweitert: um Österreich.at. Als Online-Version der Tageszeitung Österreich galt bisher die Website oe24.at. Niki Fellner und Oliver Voigt verraten uns, was der USP der neuen Website sein soll. Wie man Nutzer dazu bringen will, sich zu registrieren. Wie man mit Facebook-Likes umgeht. Und warum man Österreich.at und oe24 in gewisser Weise mit Mediamarkt und Saturn vergleichen kann.

