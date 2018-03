ERZBERGRODEO XIX: Wirtschaftsfaktor für das ganze Land!

ERZBERGRODEO XIX, 30. Mai - 2. Juni 2013, Eisenerz-Austria

Eisenerz (OTS) - Neben sportlich herausragenden Leistungen setzt das weltweit renommierteste Xtreme Enduro auch wirtschaftlich ein lautes Statement für die Bedeutung des Offroadsports im In- und Ausland.

In seiner bereits 19ten Auflage könnte das Erzbergrodeo 2013 auch wirtschaftlich alle bisherigen Rekorde brechen. Nachdem die 1.500 Startplätze für das weltweit einzigartige Motorrad-Offroadevent in nur knapp einer Stunde vergeben waren, läuft auch der Kartenvorverkauf mehr als vielversprechend. Die organisatorischen Vorbereitungen für das 4-tägige Dirt Bike Festival am Steirischen Erzberg vom 30. Mai bis 2. Juni 2013 laufen seit Monaten auf Hochtouren. "Wir rüsten uns für den erwartungsgemäß mächtigen Ansturm und arbeiten mit Hochdruck an der Optimierung der Infrastruktur am Berg. Schließlich gilt es, eine komplette Kleinstadt für vier Tage aus dem Boden zu stanzen und zigtausenden Besuchern einen möglichst reibungslosen Aufenthalt zu garantieren.", sagt Erzbergrodeo-Organisationsleiter Mark Schilling.

Teilnehmer aus allen Kontinenten als Wirtschaftsfaktor

Definitiv eine der großen Besonderheiten des Erzbergrodeos ist das internationale Teilnehmerfeld. Ein gutes Drittel der mehr als 1.500 Starter muß neben körperlicher Fitness und perfekter Fahrtechnik auch einen respektable Anreiseweg einplanen und hinter sich bringen. Sei es von den britischen Inseln, den südlichsten Zipfeln Europas, dem hohen Norden, dem nahen Osten, aus Asien oder gleich aus der "neuen Welt" - die Anreise zum größten Offroad-Motorsportevent der Welt gestaltet sich für viele Teilnehmer oft schwieriger als das Rennen selbst. Besonders wenn die Entfernung nicht mehr mit dem eigenen Rennbus oder Wohnmobil machbar ist, ist perfekte Logistik angesagt. Neben den Flügen für Fahrer und Begleiter muß der Motorradtransport ins Herzen Österreich ebenso organisiert werden wie der Mietwagen oder ein Wohnmobil für den Aufenthalt am Berg aus Eisen. Viele dieser ambitionierten Motorsportler reisen mit einem ganzen Troß aus Familie und Freunden an, nicht selten wird das Erzbergrodeo sogar im Jahresurlaub als Fixstern eingeplant - inklusive anschließendem Erholungsurlaub in Österreich. Diese "Motorsport-Urlauber" sind durch die Bank aktive Touristen, mit großem Interesse an sportlicher Betätigung und einem möglichst actionreichen Naturerlebnis. Mountainbiken, Klettern, Rafting, Canyoning, Snowboarding, Freeskiing und andere Trendsportarten gehören als Begleitprogramm zum Motorrad-Offroadsport wie der Sprit zum Dirtbike - und dafür werden auch erhebliche Budgets ausgegeben.

Kein Wunder also, daß alleine die rund 7.000 Teilnehmer und Begleitpersonen längst einen ernstzunehmenden wirtschaftlichen Faktor darstellen und im Zuge des Erzbergrodeos für eine zusätzliche Wirtschaftsleistung von mehreren Millionen Euro sorgen. Statistische Erhebungen zeigen außerdem, das viele der internationalen Erzbergrodeo-Besucher während ihres erlebnisreichen Aufenthalts am "Berg aus Eisen" so richtig auf den Geschmack der heimischen Gastlichkeit kommen und Österreich wiederholt als Urlauber besuchen.

Während dem 4-tägigen Event herrscht dann alljährlich wirtschaftlicher Ausnahmezustand in der Region. Im Umkreis von knapp 100 km rund um den Erzberg findet man kein freies Bett mehr, Tankstellen und Supermärkte sind täglich leer gekauft, die Bankomaten in Eisenerz und den umliegenden Gemeinden ächzen unter Hochbetrieb. Kein Gastronomiebetrieb, der dieses verlängerten Wochenende nicht mit Rekordumsatz abschließt - denn zu der "Kleinstadt am Berg" gesellen sich auch noch zigtausende Tagesgäste, die sich den hochkarätigen Motorsport mit den Weltmeistern der Szene Live vor Ort ansehen.

Erzbergrodeo-Mastermind Karl Katoch sagt dazu: "2013 wird in der Steiermark einmal mehr Motorsportgeschichte geschrieben. Zeitgleich mit dem Erzbergrodeo gastiert die DTM in Spielberg am Red Bull Ring, es werden also wie zu Formel-1 Zeiten an diesem Wochenende alle Pensionen, Gästehäuser und Hotels ausgebucht sein. Wir stellen bereits jetzt einen Buchungsengpass in der ganzen Region fest. Bleibt nur zu hoffen, das uns der Wettergott am Wochenende vom 30. Mai bis 2. Juni mit Sonnenschein segnet um den gewünschten Erfolg in der Steiermark zu erzielen."

Weltweites Medieninteresse und Live-TV als Economy-Booster

Wenn der völlig enthusiastische Moderator eines der weltweit größten TV-Networks in der extra gekauften Lederhose spektakuläre Erzbergrodeo-Bilder in mehr als 110 Millionen US-Haushalte trägt, dann ist das in der Szene keine alltägliche Situation. Der amerikanische Fernsehgigant NBC berichtete 2012 ebenso vom Erzbergrodeo wie TV-Stationen aus Europa, Asien, Südamerika und der arabischen Welt.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Red Bull Media House und dem ORF Sport brachte im Vorjahr neben der erstmaligen und enorm erfolgreichen LIVE-Übertragung des Red Bull Hare Scrambles bei Servus TV und auf redbull.com rekordverdächtige 18 Millionen Seherkontakte auf nationalen und internationalen Fernsehbildschirmen*. Mit zusätzlich knapp 13 Millionen Leserkontakten* in weltweiten Printmedien ist das Erzbergrodeo längst auch außerhalb der eingefleischten Offroad-Insiderszene zum echten Begriff für spektakulären Motorsport geworden.

*Quelle: Red Bull Content Pool

Millionfache Zugriffe auf Erzbergrodeo-Videos bei YouTube, 120.000 monatliche User* auf der Erzbergrodeo Internet-Plattform motorradreporter.at und mehr als 1 Million Besucher* auf erzbergrodeo.at während der Veranstaltung sprechen deutlich für das ungebrochene Interesse am größten Offroad-Festival der Szene. "Das große Medieninteresse ist wichtig für die Region, den heimischen Tourismus und den Sport im Allgemeinen. Unsere Sponsoren und Partner können diesen positiven Effekt wirtschaftlich nutzen und bauen daher auf die langfristige Zusammenarbeit mit dem Erzbergrodeo. Bis hin zum kleinen Aussteller und Gastronomiebetrieb profitieren unsere Partner vom steigenden Erfolg des Events, und dieser Ausgangslage fühlen wir uns als Veranstalter verpflichtet. Wir werden diesen Weg auch 2013 mit der neuerlichen Live-Übertragung des Red Bull Hare Scrambles und neuen, spektakulären Highlights fortsetzen.", beschreibt Karl Katoch den wirtschaftlichen Stellenwert der Veranstaltung.

*Quelle: Motomedia.at

Erzbergrodeo XIX: Spektakuläre Action am Berg, zu Wasser und in der Luft

Vollgas an 4 Tagen. Gemäß dem Veranstaltungsmotto präsentiert das Erzbergrodeo 2013 neben den berüchtigten sportlichen Highlights Kärcher Rocket Ride, Generali Iron Road Prolog und Red Bull Hare Scramble auch erstmals eine Jet-Ski Freestyle Show im Erzberg-See. Unmittelbar vor dem Start zum Red Bull Hare Scramble am Sonntag dürfen sich Teilnehmer und Zuseher außerdem auf die nicht weniger atemberaubenden vorab noch geheimen Actionaktivitäten von Red Bul freuen, während der Luftraum über der Erzbergrodeo-Arena am Samstag Abend den internationalen Superstars der Freestyle-MX Show gehört. Ein weiteres Highlight für alle Offroadfans ist die One-On-One Rider Presentation, bei der die weltbesten Dirt Bike Athleten inmitten der Erzbergrodeo-Arena ihr Können zeigen.

