Der "ATX Partizipations Garant" von Volksbank Investments ermöglicht bis zu 25% Ertrag (vor Steuer):

- 100% Partizipation am österreichischen Aktienmarkt - 100% Kapitalschutz am Ende der Laufzeit - 5 Jahre Laufzeit

Wien (OTS) - Mit dem neuen "ATX Partizipations Garant" von Volksbank Investments profitieren Anleger zu 100% vom Erfolg österreichischer, börsenotierter Unternehmen (ATX). Der ATX wird dabei am Ende der fünfjährigen Laufzeit mit seinem Startwert verglichen.

Der Investor partizipiert zu 100% an der positiven Wertentwicklung des Basiswertes, wobei die Ertragsobergrenze bei 125% des Nennwertes (vor Steuer) liegt. Das eingesetzte Kapital ist jedenfalls durch den 100%igen Kapitalschutz am Ende der Laufzeit geschützt.

Der ATX (Austrian Traded Index) enthält die Aktien der 20 größten börsenotierten Unternehmen Österreichs.

"ATX Partizipations Garant" - die Facts:

ISIN: AT000B115712

Emittentin: Österreichische Volksbanken-AG

Zeichnung: 22.02.2013 - 22.03.2013

Währung: Euro

Laufzeit: 5 Jahre (26.03.2013 - 25.03.2018)

Zeichnungskurs: 100% zum Zeichnungsfristbeginn; danach laufende Anpassung durch die Emittentin je nach Marktgegebenheiten + 3% Ausgabeaufschlag Kapitalschutz: 100% am Ende der Laufzeit

Partizipation: 100% (bis zur Ertragsobergrenze = 125% des Nennwertes) Basiswert: ATX Index

Steuern: KESt-pflichtig, EU-Quest frei

Grundsätzlich sind Tilgung zum Nennwert, sowie sämtliche Zahlungen von Zertifikaten, von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten abhängig.

Weitere Infos auf www.volksbankinvestments.com

Disclaimer: Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information und ersetzen nicht eine, insbesondere nach rechtlichen, steuerlichen und produktspezifischen Gesichtspunkten notwendige, individuelle Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die beschriebenen Finanzinstrumente werden nur in jenen Ländern öffentlich angeboten, wo dies ausdrücklich durch den jeweils gültigen Prospekt oder die Emissionsbedingungen zulässig ist. Der für die dargestellten Produkte gültige und gemäß § 10 Abs. 2 KMG veröffentlichte Prospekt samt allfälligen Änderungen oder Ergänzungen ist unter www.volksbank.com/prospekt abrufbar oder kann am Sitz der Österreichischen Volksbanken-AG, 1090 Wien, Kolingasse 14-16 kostenlos behoben werden. Die jeweils gültigen Emissionsbedingungen nach Fertigstellung und weitere Informationen finden Sie unter www.volksbankinvestments.com (bei dem jeweiligen Produkt). Die Österreichische Volksbanken-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Druckfehler sind vorbehalten.

Austrian Traded Index - ATX: Der ATX(R) ist eine eingetragene Marke der Wiener Börse AG und wird von der Wiener Börse AG real-time berechnet und veröffentlicht. Er wird von der Österreichischen Volksbanken-AG unter Lizenz gebraucht. Das auf dem ATX(R) basierende Finanzinstrument wird in keiner Weise von der Wiener Börse AG gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und sie trägt diesbezüglich keinerlei Haftung.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sylvia Enzendorfer

Volksbank Investments

Kolingasse 14-16, 1090 Wien

Telefon: +43 (0)50 4004 - 3703

E-Mail: sylvia.enzendorfer @ volksbank.com

Internet: www.volksbankinvestments.com