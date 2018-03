Kuala Lumpur Veranstaltungsort für Asia Harley Days in Verbindung mit weltweiten Feierlichkeiten zum 110. Jubiläum von Harley-Davidson

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Harley-Davidson, Inc, das Tourismusministerium von Malaysia und das Malaysia Convention & Exhibition Bureau (MyCEB), haben bekannt gegeben, dass Kuala Lumpur Gastgeber der Asia Harley Days sein wird, die im September dieses Jahres stattfinden. Die Veranstaltung wurde in Verbindung mit den Feierlichkeiten zum 110. Jubiläum von Harley-Davidson anberaumt und ist die einzige ihrer Art in Südostasien.

Die Asia Harley Days bilden den Endpunkt von über das ganze Jahr verteilten, weltweiten Feierlichkeiten in elf Ländern auf sechs Kontinenten.

Greg Willis, Marketingdirektor bei Harley-Davidson Asien-Pazifik, sagte, "Kuala Lumpur ist der perfekte Ort für dieses Ereignis mit seiner strategisch günstigen Lage in Südostasien und dank der nachdrücklichen Unterstützung durch das malaysische Tourismusministerium und MyCEB, mit der das enorme touristische Potenzial der Asia Harley Days für Malaysia anerkannt wird."

Gefördert vom malaysischen Tourismusministerium und MyCEB werden die Asia Harley Days im Kuala Lumpur City Centre stattfinden und die Teilnahme von Mitgliedern der Harley Owners Group (H.O.G.), dem offiziellen Fahrerclub des Motorradunternehmens, an zahlreichen geplanten Aktivitäten einschließen.

Es wird erwartet, dass H.O.G.-Mitglieder aus aller Welt an den Feierlichkeiten teilnehmen. Die kostenlose und öffentliche Veranstaltung findet vom 14. bis 20. September 2013 statt. In diesem Zeitraum werden Aktivitäten wie Flaggenparaden, Promotionen, Ausstellungen, Displays, Demo-Fahrten und eine landesweite Motorradtour stattfinden. H.O.G.-Mitglieder können sich im Verlauf der Feierwoche auf ein Willkommensdinner, besondere Zugangsprivilegien, Promotionen und Sonderangebote freuen.

"Malaysia ist in der Tat ein Land für alle Arten von Veranstaltungen, und in der Verbindung mit den unzähligen interessanten landestypischen Aktivitäten werden die Teilnehmer eine wunderbare Zeit haben. Die Asia Harley Days 2013 sind ein Großereignis für Malaysia. Es werden mindestens 5.000 Teilnehmer aus dem Ausland erwartet, die mit 50 Millionen RM zur Wirtschaft des Landes beitragen werden", sagte Zulkefli Sharif, CEO von MyCEB.

Harley-Davidson-Fans sind eingeladen, sich online an den Feierlichkeiten zu beteiligen, indem sie Videos, Bilder und Fahrerlebnisse auf Facebook, Twitter mit Hashtag #HD110 und unter www.h-d.com/110 teilen.

Web site: http://www.h-d.com/110/ http://www.harley-davidson.com/

