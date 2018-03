i'm Watch stellt auf dem Mobile World Congress ein neues und intelligentes Fitness-Konzept vor: i'msport

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Nach dem bemerkenswerten weltweiten Erfolg der ersten Smartwatch, ist i'm Watch zu einem Kultobjekt für Technologieliebhaber geworden. Nun steht die Prämiere einer neuen Smartwatch-App für Fitnessbegeisterte auf dem Mobile World Congress bevor: i'msport



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130227/599841 )

"Intelligente Fitness" mit i'msport. Über Bluetooth können Sie Ihre i'm Watch mit einem Zephyr-Herzfrequenzsensor verbinden, um Ihren Herzschlag zu überwachen. Sie können die Dauer Ihres Workouts festlegen und Ihre Trainingseinheiten mit einer speziellen App stoppen. i'm Watch ist mehr als eine Sportuhr - es ist ein Fitness-Tool! i'm Watch eignet sich aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften für den Strassen- und Geländeeinsatz, zum Fahrradfahren, auf dem Laufband und jeder anderen Oberfläche. i'm Watch ist Ihr persönlicher Trainer am Handgelenk, der ihnen dabei hilft, die Übersicht zu behalten. i'm Watch: TRAGEN und FIT bleiben! Anlässlich der Markteinführung können Leser bis zum 4. März 2013 einen Rabattcode in Höhe von 50 EUR im Onlineshop unter http://www.imsmart.com/en (Rabattcode mwc2013) einlösen.

Das neue Betriebssystem i'm Droid 2.1 und die Markteinführung des Bluetooth-Stack, der für eine benutzerfreundliche, schnelle und stabile Verbindung der i'm Watch Uhr mit Ihrem Smartphone entwickelt wurde, sind weitere bahnbrechende Innovationen. Zeitgleich wird ein neues Upgrade für das Freisprechgerät veröffentlicht, um die Qualität der Anrufe und die Leistung des Geräts in jeder Umgebung zu optimieren.

"Nur knapp über einen Monat nach der CES (Consumer Electronics Show) belegen die Fortschritte der i'm Watch, dass sich unser Fokus auch weiterhin auf den F&E-Bereich richtet", so Manuel Zanella und Massimiliano Bertolini, Erfinder der Smartwatch. "Wir haben die Version 2.1 des Betriebssystems vorgestellt, die eine Vielzahl an Software-Innovationen enthält und somit eine noch vielseitigere Anwendung der i'm Watch ermöglicht. Zu diesen Innovationen gehört eine neue anspruchsvolle Sportanwendung namens i'msport. Weltweit sind Nutzer zum ersten Mal in der Lage, mit nur einem Gerät Ihre Fitnessübungen zu überwachen, während Sie gleichzeitig Telefongespräche führen, Musik hören, Textnachrichten und Tweets lesen können. Der hierfür benötigte ,Android-Core' ist eine Spezialanfertigung unserer Techniker. Ziel dieser neuen App ist es, i'm Watch zu einem ,professionellen' Sportgerät zu machen und vor allem die Aufgabe der herkömmlichen ,Uhr' zugunsten einer Verschmelzung von tragbarer Technologie für den Alltag mit einer Sportuhr zu fördern. Wozu braucht man zwei Geräte, wenn eins vollkommen ausreichend ist?"

Auch die Europa-Präsentation eines anderen neuen Produkts war erfolgreich: i'm Here. Es handelt sich um ein Smart Locator GPS, das die Positionen von Personen erkennt. Vor allem dient dieses Produkt jedoch zum Versenden eines SOS-Notrufs durch blosses Drücken eines Alarmknopfs, der in bestimmten Notfällen Leben retten kann.

Weitere Informationen finden Sie im Online-Shop

auf der

Website http://www.imsmart.com, auf Facebook oder im Pressebereich.



Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130227/599841

Rückfragen & Kontakt:

Eleonora Cazzaro, +39(0)2-929-58-778, press @ imsmart.com