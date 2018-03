Fieldglass und dessen Kunden TELUS und Nokia Siemens Networks für Innovation bei der Service-Vermittlung ausgezeichnet

(PRN) - - Supply & Demand Chain Executive erkennt die Wirkung eines effizienten, flexiblen Workforce-Managements in Bezug auf den Erfolg der Lieferkette an

Chicago (ots/PRNewswire) - Fieldglass, Inc., führender Technologie-Anbieter für die Vermittlung und Verwaltung von Zeitarbeitskräften und Service-Vermittlung, hat heute bekannt gegeben, dass Führungskräfte von Kunden und Unternehmen von Supply & Demand Chain Executive mit dem "Pro To Know"-Preis (Profis, die man kennen muss) ausgezeichnet werden.

Die bei TELUS tätige Patti Vora wurde zweimal für den Erfolg Ihrer Programme ausgezeichnet und zeigte hervorragende Führungskompetenz als Managerin im Bereich Lieferketten Patti Vora, strategische Sourcing-Managerin bei TELUS, wird zum ersten Mal mit dem "Pro To Know"-Preis ausgezeichnet. Damit wird Sie für ihre Umstrukturierung des Arbeitsprogramms für flexible Arbeitskräfte des Unternehmens und die Optimierung von dessen Einsatz des Verkäufermanagementsystems (VMS) von Fieldglass im Jahr 2012 geehrt. Nach umfassender Prüfung setzte Vora eine neue Lieferantenstrategie ein, verbesserte die internen Verfahren und strukturierte Fieldglass für eine höhere Effizienz und Compliance um. Sämtliche von Vora bei TELUS vorgenommenen Änderungen führten innerhalb von nur 13 Monaten zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer wesentlich höheren Effizienz der Arbeitsabläufe. Heute sichert dieses hervorragende Zeitarbeiterprogramm TELUS die richtigen Auftragnehmer zur richtigen Zeit und zum richtigen Preis.

Außerdem wurde Vora von der Zeitschrift in einem ganz neuen Sonderleitartikel, "Weibliche Top-Manager in der Lieferkette" Anerkennung gezollt. Vora gehört zu den Frauen, die in diesem Artikel als in ihrem Geschäft starke Initiativen fördernd präsentiert werden, um so für Wachstum in der Lieferkette zu sorgen.

Service-Vermittlungsteam von Nokia Siemens Networks für seinen strategischen Einsatz von Fieldglass anerkannt Das Zeitarbeitsprogramm-Team von Nokia Siemens Networks wurde für seine Umsetzung des VMS von Fieldglass mit dem "Pro To Know"-Preis ausgezeichnet. Mit begrenzten Ressourcen entwickelte das Team eine wiederholbare Entwicklungsstrategie, mit der es Fieldglass schnell würde umsetzen können.

2012 setzte das Unternehmen Fieldglass in mehr als 30 Ländern ein, um seinen Arbeitskräften vollständige Transparenz zu verleihen und seine Prozesse zu verschlanken. Die Mitglieder des Teams sind Siddhartha Ghosh, Oliver Cufflin, Andras Bodori, Prashant Singh, Pia Ahlgren und Navneet Kumar unter der Führung von Pramod Singhal.

Chuck Baren von Fieldglass wird für seine Vordenkerrolle bei der VMS-Umsetzung ausgezeichnet Director of Implementations bei Fieldglass, Chuck Baren, wurde für seine Förderung modernster Umsetzungsvisionen und -strategien ausgezeichnet. Baren ist seit über zehn Jahren in der Branche tätig und hat die Einsatzmethodik des Unternehmens für große Kunden mit globaler Präsenz für deren Effizienz optimiert und zugleich neue Ansätze entwickelt, auch mittelständischen Kunden bei der Umsetzung der Lösung behilflich zu sein. Die von Baren verfeinerte Umsetzungsmethodik ermöglicht es Fieldglass-Kunden, schnell und effizient Kapitalrenditen und Gewinne zu erzielen.

Eine vollständige Liste der "Pros To Know" und "Weiblichen Top-Manager in der Lieferkette" 2013 finden Sie in der März-Ausgabe der Zeitschrift Supply & Demand Chain Executive sowie online hier: ht tp://www.sdcexec.com/news/10879380/supply-demand-chain-executive-anno unces-2013-pros-to-know-award-winners.

