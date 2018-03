Nationalrat - Lipitsch: Keine Spekulation mit unserem Geld

Neue Werte für Kärnten sind nicht Stronachs Werte

Wien (OTS/SK) - "Menschen, die mit unserem Geld, dem Geld der Österreicherinnen und Österreicher, zu spekulieren versuchen, sind zu verurteilen. Für uns ist klar, dass wir diesem Weg einen Riegel vorschieben müssen", erklärte SPÖ-Abgeordneter Hermann Lipitsch heute, Mittwoch, im Rahmen der dringlichen Anfrage zum Spekulationsskandal in Niederösterreich.****

Wenn Wohnbauförderungsgelder verkauft werden, seien stets die Menschen die Leidtragenden. Auch in Kärnten habe man alles verkauft, was es zu verkaufen gab: die Wohnbauförderung, die KELAG-Anteile oder auch die Hypo. Als Ergebnis habe man heute höhere Schulden als je zuvor und auch die Haftungen seien in immense Höhen gestiegen. Auch Geld, um Startwohnungen für junge Menschen zu bauen, stünde nicht zur Verfügung.

Dafür sei es in Kärnten dank der Sozialpartner gelungen, einen Zukunftsfond mit 500 Millionen aus dem Bereich der Hypo zu dotieren. "Der Fonds konnte bis heute nicht angegriffen werden, denn sonst hätten wir heute in Kärnten keinen einzigen Cent mehr, um für die Zukunft zu investieren", zeigte sich Lipitsch überzeugt.

Bezugnehmend auf den Kärntner Wahlkampf zog Lipitsch außerdem stark in Zweifel, ob Stronach tatsächlich, wie auf seinen Wahlplakaten behauptet, "weiß wie es geht". So habe er für Kärnten versprochen 1000 neue Arbeitsplätze im Magnawerk zu schaffen, sieben Hallen zu bauen und ein Ausbildungszentrum im Schloss Reifnitz in Aussicht gestellt. Das Resultat: Stronach hat zwar günstig einen Grund von der Stadt Klagenfurt erworben, dort steht aber nur eine Halle, im Oktober wurden 85 Leiharbeiter entlassen und das Schloss Reifnitz ist an Stronach und Wolf zur Nutzung gegangen.

"Neue Werte sind wichtig, aber die Stronach-Werte sind Börsenwerte, Vermögenswerte und Grundstückswerte. Das sind nicht unsere Werte, denn unsere Werte sind jene, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und das wird die SPÖ in Zukunft in Kärnten beweisen", versicherte Lipitsch abschließend. (Schluss) rp/sn

