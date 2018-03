WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Wer zuletzt lacht, lacht am besten - von Eva Komarek

Die Wahrscheinlichkeit, dass der EuGH die Steuerabkommen kippt, ist sehr groß

Wien (OTS) - Die Steueroasen mit einem strengen Bankgeheimnis sind der Finanz seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge. Vermögende, die ihr Geld in der Schweiz oder in Liechtenstein veranlagt haben, stehen beinahe unter dem Generalverdacht der Steuerhinterziehung.

Das sieht man auch am Abkommen mit Liechtenstein, in dem von vornherein einmal alle Stiftungen als transparent und somit abgeltungspflichtig behandelt werden. Will der Stifter anonym bleiben, obwohl seine Stiftung intransparent ist, bleibt ihm nichts anderes übrig, als trotzdem zu zahlen. Oder er ist bereit und legt die Stiftung offen und gibt seine Anonymität auf. Eines muss man Finanzministerin Maria Fekter zugestehen: Sie hat hart und erfolgreich verhandelt. Österreich ist der klare Gewinner bei diesem Abkommen - zumindest auf den ersten Blick. Wenig überraschend stößt das bei den Liechtensteiner Treuhändern auf harte Kritik. Sie monieren, dass Liechtenstein bereit ist, im Ergebnis viel zu geben, wenig zu fordern und dabei gegebenenfalls auch auf an sich zustehende Rechte zu verzichten. So ist es auch überraschend, warum Liechtenstein akzeptiert hat, dass Zuwendungen an Stiftungen mehr als doppelt so hoch besteuert werden wie Zuwendungen an österreichische Stiftungen.

Und hier könnte es eng werden für die Haltbarkeit des Abkommens. Denn sowohl die Liechtensteiner Treuhänder als auch die österreichischen Steuerberater stehen schon in den Startlöchern, um diesen Fall -sollte die Regelung so bleiben - vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu bringen. Denn durch die umfassende Amts- und Vollstreckungshilfe mit Liechtenstein entfällt die vom EUGH als zulässig erachtete Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit. Somit widersprechen die unterschiedlichen Steuersätze EWR-Recht.

Wie könnte sich die Situation also in, sagen wir, fünf Jahren darstellen? Die Wahrscheinlichkeit, dass der EuGH die Regelung kippt, ist sehr groß. Dann müsste Österreich die Eingangssteuer für Liechtenstein der eigenen gleichstellen. Damit wird Liechtenstein aber für Stiftungen wieder sehr attraktiv, weil steuerlich viel günstiger.

Gleichzeitig ist das Land seinen Ruf als Schwarzgeldhafen los. Es bleibt dann eine Steueroase und Österreich muss sich dem direkten Steuerwettbewerb stellen. Entweder Österreich schafft konkurrenzfähige steuerliche Bedingungen für die eigenen Stiftungen oder die heimische Stiftung ist endgültig tot und das Geld fließt ganz legal und transparent in Liechtensteiner Stiftungen. Längerfristig betrachtet hat das Fürstentum vielleicht doch nicht so schlecht verhandelt.

