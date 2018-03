Acision mit neuem Cloud-Angebot: Cloud-basierte Rich Communication Suite (RCS) Services ermöglichen Betreibern die Bereitstellung von Rich Messaging Services ohne IMS Core

Reading, England (ots/PRNewswire) - Acision, Marktführer im Bereich Mobile Messaging, hostet ab sofort die Rich Communication Suite (RCS) Services in der Acision Cloud-Umgebung. Das seit Oktober 2011 bestehende Cloud-Modell von Acision ermöglicht es Mobilfunkbetreibern, sich schnell und kosteneffizient auf neue Technologien und Präferenzen von Endanwendern einzustellen. Durch die Möglichkeit auf neue umfassende Services zu zugreifen und diese Endanwendern anzubieten, können Betreiber ihr Umsatzpotential maximieren. Die Cloud-basierte RCS erlaubt es Betreibern, Rich Messaging Services ohne die Implementierung eines IMS Core sowie zügig und ohne Vorlaufkosten auf den Markt zu bringen. Seit 2012 ist RCS ein wichtiger Bestandteil der konsolidierten Messaging Plattform Acision Broadband Messaging Service Centre (BMSC).

In der IP-fokussierten Welt von heute sind eine schnelle Markteinführung und Bereicherung der Benutzererfahrung besonders wichtig. Deswegen investieren Mobilfunkbetreiber weltweit in umfassende Services, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Meist basieren diese auf Plattformen wie dem IP-Multimedia Subsystem (IMS), einer kostenintensiven und komplexen Infrastruktur-Implementierung. Durch den einfachen Zugriff auf die gehostete RCS-Lösung von Acision können Betreiber umfassende Services mit einer verbesserten Konnektivität sowie einfacheren Flexibilitäts-und Liefermodellen schneller auf den Markt bringen. Dazu zählen:

RCS5, einschliesslich der Einbindung von SMS und MMS

Integration sozialer Netzwerke

Triggern von Services für Endanwender

Offene APIs für Enterprise-Inhalte und -Services

Dies ist die Basis für neue Umsatzquellen durch mehrwertsteigernde Services für Endanwender und Enterprise-Anwendungen.

"Acision bietet ein hohes Mass an Flexibilität bei seinen Lieferoptionen und Geschäftsmodellen für RCS. Betreiber, die eine Bereitstellung innerhalb ihres eigenen Netzwerks benötigen, können unsere Hardware-unabhängige RCS-Lösung entweder auf der eigenen Hardware oder in der privaten Cloud-Umgebung einsetzen. Betreiber, die ihre Markteinführungszeiten und Investitionen reduzieren und RCS ohne den Einsatz eines IMS Core nutzen möchten, können RCS-as-a-Service aus der Acision Cloud-Umgebung heraus implementieren. Dies ist eine schnelle, einfache und kostengünstige Option zur Bereitstellung von RCS ohne die zusätzliche IMS-Komplexität", erklärt Jorgen Nilsson, Chief Executive Officer bei Acision.

"Durch Virtualisierung unserer Lösungen können Betreiber auf neue umfassende Services zugreifen und diese Endanwendern anbieten. Diese können ohne enorme Kosten skaliert werden, die meist mit der Bereitstellung von Services verbunden sind; Zusammenschlüsse und Allianzen von Betreibern profitieren so auch von einer grösseren Wirtschaftlichkeit. RCS aus der Cloud bestätigt unser diesjähriges Bestreben, IP-basierte Rich-Messaging-Services zügig bereitzustellen; und basiert auf unserem 20-jährigen Know-how in der Weiterentwicklung des Messaging-Marktes."

Die Acision RCS-Lösungen stehen ab jetzt in der Acision-Cloud oder virtualisiert zur Verfügung. Acisions Rechenzentren bieten eine skalierbare, zuverlässige Verbindung basierend auf Glasfaser- und Unterseenetzwerken zu verschiedenen Standorten im In- und Ausland. Betreiber können so ohne zusätzliche Investitionen in Bandbreitenkapazitäten problemlos von Rich-Messaging-Services profitieren. Alle Rechenzentren sind zusätzlich durch einen 24/7 Support, KPI- und Service- Intelligence-Reporting gesichert, so dass alle Cloud-Services entsprechend geprüft und beurteilt werden können.

Über Acision

Als weltweiter Marktführer im Bereich Mobile Messaging verbindet Acision die Welt durch die Bereitstellung von relevanten, nahtlos-integrierten Messaging-Services. Diese verbessern nicht nur die Mobilfunk-Erfahrung, sondern eröffnen Betreibern und Unternehmen auch eine Vielzahl neuer Umsatzmöglichkeiten. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte http://www.acision.com.

Über Acision Broadband Messaging Service Centre (BMSC)

Acision Broadband Messaging Service Centre (BMSC) ist eine konsolidierte Messaging-Plattform, die ein vollständiges Portfolio an Messaging-Services einschliesslich SMS, MMS, Voicemail sowie die GSMA Rich Communication Suite (RCS) mit Services wie Instant Messaging, Gruppen-Chats, File Transfer und Video Sharing bietet.

Acision BMSC geht über normale RCS-Standards hinaus und bietet Betreibern die Möglichkeit, eine konsistente Nutzererfahrung über alle Messaging Services hinweg zu bieten.

Dritte und Unternehmen profitieren von umfassenderen Messaging Services mit RCS-Funktionen als Erweiterung für beliebte SMS/MMS-Services

Mehrwertsteigernde, personalisierte Services (Auto Reply, Weiterleitung von Kopien, elterliche Kontrolle) über SMS, MMS und RCS hinweg

Nahtlose Zusammenarbeit über mobile und Internet-basierte Messaging-Communities und soziale Netzwerke

