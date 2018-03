Nationalrat - Hechtl: Wohnbaugelder sollen den Menschen dienen

Pröll-ÖVP verhindert U-Ausschuss zum Spekulationsskandal in Niederösterreich

Wien (OTS/SK) - "Wohnbaugelder sollen dem Wohnbau zur Verfügung gestellt werden und den Menschen in Niederösterreich dienen, nicht den Spekulanten und der Spekulation", forderte SPÖ-Abgeordneter Johann Hechtl heute, Mittwoch, im Rahmen der dringlichen Anfrage zum Spekulationsskandal in Niederösterreich.****

Der Rechnungshof bezifferte noch im Dezember 2012 die Verluste bei der Spekulation mit Wohnbaugeldern in Niederösterreich mit rund einer Milliarde Euro. Mittlerweile haben sich diese auf 1,8 Milliarden Euro hochgeschraubt.

Dieses Geld hätte man besser für Investitionen verwendet, konkret etwa für 7000 Genossenschaftswohnungen in der Größe von durchschnittlich 65 Quadratmetern oder für die Errichtung von rund 3000 Einfamilienhäusern. Ebenfalls möglich gewesen wären Subventionen im Ausmaß von 1,7 Millionen Euro für jede der 573 niederösterreichischen Gemeinden sowie Förderungen im Ausmaß von 38.000 Euro für alle rund 26.000 niederösterreichischen Unternehmen zur Umsetzung von arbeitsplatz- und lehrstellensichernden Maßnahmen.

Während aber in Salzburg ein U-Ausschuss zur Aufklärung der Spekulationen eingesetzt wurde, hat die Pröll-ÖVP im Landtag mit ihrer absoluten Mehrheit die Einsetzung eines solchen U-Ausschusses verhindert.

Doch auch die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher haben das Recht, genau über die Verwendung dieses Steuergeldes Bescheid zu wissen. "Sie haben das Recht, von unabhängigen Expertinnen und Experten Aufklärung und Information zu erhalten, was mit ihren Wohnbaugeldern passiert ist, wie viel Geld tatsächlich in Spekulationen gesteckt worden ist, wie viel von dem eingesetzten Geld noch da ist, wie sich der Zinsertrag in Euro errechnet und was zukünftig mit dem Spekulationsgeld geschieht", zeigte sich Hechtl überzeugt.

"Eine Erkenntnis aus den Spekulationen in Niederösterreich ist jetzt schon sicher: In Zukunft müssen Spekulationen mit öffentlichen Geldern und mit Steuern verboten werden", versicherte Hechtl abschließend. (Schluss) rp/sn

