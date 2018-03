Sauren Global Defensiv: 10 Jahre konservative Erfolgsgeschichte

Köln (ots) - Der Sauren Global Defensiv des Dachfondspioniers Eckhard Sauren feiert heute sein 10-jähriges Jubiläum. Der vermögensverwaltende Dachfonds wird strikt nach der langjährig bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie "Wir investieren nicht in Fonds - wir investieren in Fondsmanager" verwaltet und bietet eine Gesamtverwaltungslösung zur Abdeckung des konservativen Anlagebereichs. Das insgesamt defensiv strukturierte Portfolio besitzt eine breite Diversifikation über alle bedeutenden Anlageklassen und innerhalb der Anlageklassen wiederum über eine Vielzahl erfolgversprechender Fondsmanager mit unterschiedlichen Strategien. Insgesamt ist der Multi-Asset-Multi-Manager-Fonds aktuell in über 60 verschiedene Einzelfonds investiert.

Seit seiner Auflegung am 27. Februar 2003 hat der Sauren Global Defensiv einen Wertzuwachs in Höhe von 46,5 % erwirtschaftet, was 3,9 % pro Jahr entspricht. Damit hat sich das Konzept des Sauren Global Defensiv insgesamt hervorragend bewährt. Der Wertzuwachs über die zehn Jahre konnte trotz zahlreicher Turbulenzen an den Finanzmärkten mit einer sehr niedrigen Schwankungsbreite erzielt werden. So liegt der Mittelwert der 1-Jahres-Volatilität seit Auflegung bei nur 1,9 %.

"Obwohl das Umfeld für konservative Strategien insbesondere aufgrund der niedrigen Zinsen schwierig ist, verfügen wir aktuell über so viele hochkarätige Anlageideen wie selten zuvor. Insgesamt sehe ich weiterhin ein langfristiges annualisiertes Ertragsziel von über drei Prozent bei niedriger Schwankungsbreite als erreichbar an. Ich bin davon überzeugt, dass der Sauren Global Defensiv seinen Investoren auch zukünftig ein Portfolio mit einem attraktiven Rendite/Risiko-Profil bieten kann" zeigt sich Fondsmanager Eckhard Sauren zuversichtlich.

Das breit, auch über viele Absolute-Return-Strategien hinweg diversifizierte Portfolio kann von zentraler Bedeutung sein, um sich in einem Umfeld steigender Kapitalmarktzinsen gut behaupten zu können. So blickt der Sauren Global Defensiv nicht nur auf eine hervorragende Wertentwicklung über zehn Jahre zurück, sondern weist auch im laufenden Jahr einen Wertzuwachs in Höhe von 1,1 % aus, während der REX Performance Index sich per Saldo nicht im Wert veränderte.

"Der Sauren Global Defensiv ist mit mehr als einer Milliarde Euro Volumen der größte Erfolg eines unabhängigen Dachfondsanbieters. Da der Anteilpreis des Sauren Global Defensiv nahe seines Höchststandes notiert, liegen fast alle Anleger im Plus. Für viele Anleger ist der Sauren Global Defensiv dabei seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner in ihrem Portfolio. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer Investoren und Vertriebspartner, was sich auch in turbulenten Zeiten in einem stabilen Volumen ausdrückt" hebt Vertriebsvorstand Peter Buck hervor.

Weitere Informationen zum Sauren Global Defensiv und zur Sauren Investmentphilosophie sind auf www.sauren.de bzw. unter http://ots.de/KQCOM verfügbar.

Michael Lucht

Sauren Fonds-Service AG

Hinweis an die Redaktionen:

Die bereits seit mehr als 20 Jahren am Markt tätige und auf unabhängiges Investmentfonds-Research spezialisierte Sauren-Gruppe gilt als einer der Pioniere im Dachfondsmanagement und hat den personenbezogenen Investmentansatz entscheidend geprägt. Mit der Auflegung des Sauren Global Growth im März 1999 brachte die Sauren-Gruppe einen der ersten in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Dachfonds auf den Markt. Seit diesem Zeitpunkt wird das langjährig gesammelte Know-how der Fonds(manager)¬analysen und Investmentideen im Management der hauseigenen Dachfonds erfolgreich umgesetzt. Das Haus Sauren nahm in der Vergangenheit mehrmals eine Vorreiterrolle in der Investmentbranche ein. So wurde im Dezember 2009 ein innovativer Absolute-Return-Dachfonds aufgelegt, der in die "neue Generation" von Absolute-Return-Fonds investiert. Im Juli 2011 wurde mit dem Sauren Emerging Markets Balanced eine Vermögensverwaltungslösung für eine Investition in die Märkte der Schwellenländer aufgelegt. Die Sauren-Gruppe verwaltet per Ende Februar 2013 ein Anlagevolumen in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro. Die Sauren Dachfonds können seit Auflegung nachhaltig überdurchschnittliche Wertentwicklungen und zahlreiche Auszeichnungen vorweisen. Für institu¬tionelle Investoren werden im Bereich Asset Management sowie im Consulting weitere individuelle Dienstleistungen angeboten. Weitere Informationen sind auf www.sauren.de verfügbar.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Lucht

PR Manager

Sauren Fonds-Service AG

Im MediaPark 8 (KölnTurm)

50670 Köln

Telefon: 0221 / 650 50 153

Telefax: 0221 / 650 50 160

E-Mail: M.Lucht @ sauren.de