Kaipel: Neuverhandlungen über das Doppelbesteuerungsübereinkommen mit Deutschland

Österreichische Pensionistinnen und Pensionisten sind mit massiven Nachzahlungen aus Deutschland konfrontiert

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Seniorensprecher Erwin Kaipel hat heute, Mittwoch, mit VP-Seniorensprecherin Gertrude Aubauer eine Petition zur "Bekämpfung der rückwirkenden Versteuerung deutscher Renten für österreichische Bezieher durch Neuverhandlung des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit Deutschland und Novellierung des Einkommensteuergesetzes" an Nationalratspräsidentin Barbara Prammer übergeben. Hintergrund für diese Petition ist, dass rund 150.000 Pensionistinnen und Pensionisten, die aus Deutschland eine Rente beziehen, seit einigen Monaten vom zuständigen Finanzamt aufgefordert werden, eine Steuererklärung rückwirkend ab 2005 in Deutschland abzugeben. ****

Nach Ansicht des Österreichischen Seniorenrates haben die deutschen Behörden ihre Informationspflicht gegenüber älteren Menschen in Österreich vernachlässigt. "Wenn es neue rechtliche Rahmenbedingungen gibt, müssen Betroffene auf die Konsequenzen hingewiesen werden", so Kaipel am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die rückwirkende Versteuerung der deutschen Renten verstößt nach Ansicht der Senionrenvertreterinnen und -vertreter gegen den Vertrauensschutz. Daher fordern sie die Aufnahme von Neuverhandlungen zum Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. "Abgesehen von den Neuverhandlungen muss es aber auf alle Fälle Milderung für jene Personen geben, die mit massiven Nachzahlungen konfrontiert sind", sagte der Seniorensprecher abschließend. (Schluss) rm/sn

