Jank: Verkehrsplanung zu Mariahilfer Straße klug entwickeln

Wien (OTS) - 27.02.2013 - "Hält sich die Bezirkspolitik an das Ergebnis der kleinen Anrainerbefragung zu den Querungen der Mariahilfer Straße, drohen den Wiener Unternehmen in Neubau und Mariahilf verkehrspolitisch schwierige Zeiten", erklärt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. Denn der Lieferanten-und Kundenverkehr wird dadurch erheblich eingeschränkt, größere Lieferungen werden unmöglich und insgesamt steigt das Verkehrsaufkommen mit den damit verbundenen Umweltbelastungen. Das entspricht keiner modernen, urbanen Stadtplanung, wo das Miteinander von Bewohnern, Betrieben, Bildungseinrichtungen, Forschung und Freizeitgestaltung in einer lebendigen, gleichwertigen Struktur Voraussetzung für den Erfolg einer lebenswerten Stadt sind", so Jank, die darauf hinweist, dass der Wirtschaftsverkehr weiterhin möglich sein muss. Wenn es allerdings nur noch enge Sackgassen gibt, wird dies ein erhebliches Verkehrsproblem für die Neben- und Seitengassen. "Ich hoffe, dass hier noch eine vernünftige Verkehrslösung ohne politische Scheuklappen gefunden werden kann - zum Wohle der Unternehmer, ihrer Mitarbeiter und Anrainer", sagt Jank.

