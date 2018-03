Aubauer: Für österreichische Bezieher deutscher Renten, sind Härtefälle abzuwenden!

Seniorenratspetition heute an Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer übergeben.

Wien (OTS) - Am heutigen Abend übergibt Mag. Gertrude Aubauer, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und ÖVP-Seniorensprecherin im Nationalrat, gemeinsam mit dem SPÖ-Abgeordneten, Ing. Erwin Kaipel, die überparteiliche Seniorenrats-Petition, welche sich umfassend mit der Verbesserung der Situation von österreichischen Bezieherinnen und Beziehern einer deutschen Rente befasst, an Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer.

Aubauer betont dazu:

"Knapp 150.000 Menschen, die in Österreich leben, beziehen (zusätzlich) eine deutsche Rente. Ihnen droht seit 2010 Ungemach:

Denn damals beschloss Deutschland, seine Renten die ins Ausland bezahlt werden, rückwirkend bis 2005 zu versteuern. Das wurde den Betroffenen allerdings weder zeitnah noch umfassend mitgeteilt. Vielen von ihnen flattern erst jetzt - somit fast drei Jahre nach Beschluss und einem Nachzahlungszeitraum von insgesamt acht Jahren -die ersten entsprechenden Bescheide aus Deutschland ins Haus. Freilich mit einer Nachforderung für den gesamten Zeitraum, was in manchen Fällen mehr ausmachen kann als die Rente für mehrere Monate! Genau so kann man aber mit Menschen grundsätzlich nicht umgehen! Daher ist eine der zentralen Forderungen in unserer Petition: Diese Steuern sollen höchstens bis 2010 rückwirkend verrechnet werden!"

Aubauer erklärt dazu, wie dies umzusetzen sei: "Dazu bedarf es der Aufnahme von Neuverhandlung zum Artikel 18 Absatz 2 des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen."

Ärgerlich sei die Situation besonders für all jene, die sowohl aus Deutschland als auch in Österreich eine Pension beziehen:

"Für die Steuerbemessung der österreichischen Pension wird die gesamte deutsche Rente dazugezählt - obwohl ein Teil davon längst weggesteuert ist. Aus der Summe ergibt sich dann der neue, aufgrund der so genannten Progression vor allem höhere, Steuerprozentsatz, der in Österreich zu zahlen ist. Auch wenn dieser höhere Prozentsatz dann ausschließlich auf die inländische Pension angewendet wird, stößt dies bei vielen auf Unverständnis. Hier sollte künftig nur der nach Steuerabzug übrige Teil der ausländischen Pension hinzugezählt werden."

"Sofort nach dem Gesetzesbeschluss in Deutschland 2010 hatte der Seniorenbund damit begonnen, alle rechtlichen Details zu sammeln und die Betroffenen in Großveranstaltungen ebenso wie in Einzelgesprächen zu informieren. Zahlreiche Bescheide wurden auf diesem Wege bearbeitet und mit dem Finanzamt Neubrandenburg zumeist freundlich geregelt. Das Problem war allerdings, dass die überwiegende Zahl der Betroffenen sich erst dann betroffen fühlte, als der Bescheid ins Haus flatterte - und das war eben in vielen Fällen erst jetzt, fast drei Jahre nach Beschlussfassung", betont Aubauer zu den umfassenden Beratungen und Serviceleistungen des Seniorenbundes.

Neben dieser Petition auf österreichischer parlamentarischer Ebene werde man auch in Deutschland entsprechende Schritte setzen - vor allem unterstützt von Heinz K. Becker, dem Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbundes, der sich als einziger direkter Seniorenvertreter im Europaparlament für die internationalen Anliegen der älteren Generationen Österreichs einsetzt. Zudem gebe es Initiativen von Finanzministerin Dr. Maria Fekter, die versuche diese Angelegenheit direkt mit ihrem deutschen Amtskollegen beizulegen.

"Insgesamt ziehen wir hier alle an einem Strang. Überparteilich und über Staatsgrenzen hinweg. Diese 150.000 Betroffenen haben unsere volle Unterstützung. Wir lassen da nicht locker", erklärte Aubauer abschließend.

