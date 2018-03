Fotowettbewerb zum Global Wind Day 2013

Brüssel (ots/PRNewswire) - Der Europäische Verband für Windenergie (European Wind Energy Association, EWEA) und der Global Wind Energy Council (GWEC) haben zu einem internationalen Fotowettbewerb mit dem Titel 'Discover the stories behind wind energy' (dt. 'Entdecken Sie die Geschichten hinter der Windenergie') aufgerufen.

Warum? Weil Windenergie mehr ist als nur eine Technologie. Sie regt die Fantasie an, sie inspiriert, fasziniert und fesselt. Viele Menschen kennen eine Geschichte zur Windenergie, die sie mit einem Foto und einem Text teilen können.

Einsendeschluss ist der 5. Mai 2013. Der Gewinner des ersten Preises erhält einen Gutschein in Höhe von 1.000 Euro. Die zweiten Preise in Höhe von je 250 Euro werden nach Regionen ermittelt. Die preisgekrönten Fotos werden im Juni im Europäischen Parlament in Brüssel ausgestellt. Ausserdem werden sie in der Zeitschrift für erneuerbare Energien 'Recharge' und im Magazin der EWEA 'Wind Directions' veröffentlicht.

Ausführliche Informationen zum Fotowettbewerb finden Sie hier [http:OTSBREAKTAGPLACEHOLDER1520667316//www.globalwindday.org/photo-competition-discover-the-power-of-wind-energy].

Die Gewinner werden am Global Wind Day bekannt gegeben, dem weltweiten Aktionstag zur Förderung der Windenergie. Dieser Tag wird jedes Jahr am 15. Juni begangen, mit Hunderten von Veranstaltungen, Ausstellungen, Besichtigungen von Windparks und regionalen Aktivitäten in rund 40 Ländern weltweit sowie mit Internet-Aktionen (mehr dazu erfahren Sie im Bericht zum Global Wind Day 2012 [http://www.globalwindday.org/wp-content/uploads/2012/09/GWD_report_2012.pdf]).

Weitere Informationen zum Global Wind Day finden Sie hier.

