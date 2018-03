Stummvoll: Team Stronach orientiert sich bei Dringlicher nur an NÖ Wahltermin

ÖVP-Finanzsprecher zu NÖ Veranlagungsstrategie: Rechnungshof bestätigt im Bericht von Dezember 2012 Positivsaldo

Wien, 27. Februar 2013 (OTS/ÖVP-PK) - Das Motiv der heutigen Dringlichen Anfrage des Team Stronach liegt in Hinblick auf den Wahltermin 3. März in Niederösterreich auf der Hand: Wenn man einen Spitzenkandidaten hat, der zwar Millionen in den Wahlkampf steckt, aber erklärt, nicht in den Landtag ziehen zu wollen und am 4. März bereits wieder nach Kanada fliegt, dann hat man ein Problem, sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Finanzsprecher Abg. Dr. Dkfm. Günter Stummvoll bei der Debatte der Dringlichen Anfrage des Team Stronach im Plenum des Nationalrats.

Stummvoll ging auch auf die Aussagen von Team Stronach-Klubobmann Robert Lugar ein, der meinte, dass Künstler in NÖ unter Druck gesetzt würden, um Stimmung für Pröll zu machen. "Mit diesen Aussagen hat es sich das Team Stronach wohl bei vielen Künstlern verscherzt", wies Stummvoll auf die empörte Reaktion einiger Künstler hin, darunter auch jener von Erwin Steinhauer, der in der NÖN mit "Blöder gehts nicht" zitiert wurde.

Zur Veranlagungsstrategie Niederösterreich meinte Stummvoll, dass der Rechnungshof diese bereits fünf Mal geprüft habe und das Land eng mit dem Rechnungshof kooperiere. "15 von insgesamt 16 Empfehlungen wurden umgesetzt, bei einer haben sich die Umstände geändert. In dem Bericht heißt es zudem auf Seite 177, dass es nicht um einen Verlust, sondern um einen Minderertrag geht. Das heißt, man hatte sich eben eine höhere Rendite als jene von 3,2 Prozent erhofft." Per Ende Oktober 2011 gab es einen Mehrertrag von 408 Millionen, Ende Dezember lag dieser bei 824 Millionen Euro. Aber die Opposition wolle offenbar die Fakten nicht zur Kenntnis nehmen.

Hinsichtlich der Hypo Niederösterreich wies Stummvoll darauf hin, dass diese Gegenstand der Justiz sei. Ein Untersuchungsausschuss sei im Landtag mit dem Hinweis auf diese Prüfung nicht nur von der ÖVP, sondern auch der FPÖ abgelehnt worden.

Er, Stummvoll, gehe von der Erwartung aus, dass der große Wunsch der Mehrheit der niederösterreichischen Wählerinnen und Wähler in Erfüllung gehen wird, klare Verhältnisse auch in Zukunft zu haben. (Schluss)

