Nationalrat - Sacher: SPÖ wies in Niederösterreich seit 2001 auf riskante Veranlagungen hin

Wien (OTS/SK) - Mangelndes Demokratieverständnis der ÖVP konstatierte SPÖ-Nationalratsabgeordneter Ewald Sacher heute, Mittwoch, im Rahmen der Parlamentsdebatte zum Finanzskandal in Niederösterreich. Die verspekulierten Mittel aus der Wohnbauförderung hätten alleine Landesrat Sobotka unterstanden.****

Der SPÖ-Abgeordnete führte die Eckdaten des niederösterreichischen Finanzskandals an: Am 28. 6. 2001 habe der niederösterreichische Landtag die Veranlagung von Mitteln der Wohnbauförderung entschieden. Der Auftrag sei damals eine sichere Veranlagung gewesen, wie Sacher festhielt, der Zusatzerträge für das Land Niederösterreich bringen und gleichzeitig sowohl die Wohnbauförderung als auch die Wohnbaudarlehensnehmer in Niederösterreich absichern sollte.

"Vor allem aber war die Intention, keinesfalls riskante Veranlagungen zu tätigen", betonte Sacher, "sondern 'Mündl'-sichere Veranlagungen der Gelder vorzunehmen".

In der Folge sei jedoch das Gegenteil geschehen. "Der Landtag war damals offenbar zu vertrauensselig", räumte Sacher ein, denn die gesamte Obsorge für die Veranlagung wäre dem zuständigen Landesrat Sobotka überlassen worden. Auf dessen Betreiben habe sich eine "auffallend intransparente und eigenartige Struktur" entwickelt.

So wären verschiedene Spezialgesellschaften konstruiert worden, erläuterte Sacher. Von der SPÖ sei das hohe Risiko vom ersten Tag an aufgezeigt und heftig kritisiert worden. Mittlerweile wisse man, dass aus den ursprünglichen acht Milliarden Euro nur noch drei Milliarden übrig wären, sagte Sacher. (Schluss) gbb/sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum