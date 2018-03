Elitecore WiFi SMP landet Treffer - 10 neue Betreiber hinzugewonnen

Mwc, Mobile World Congress, Barcelona (ots/PRNewswire) - - OSS/BBS-Anbieter präsentiert Fallstudien mit führenden Netzbetreibern

aus fünf verschiedenen Ländern -

Der Marktführer im Bereich des WiFi-Offloadings, Elitecore Technologies, teilte heute mit, er habe 10 neue Tier-1-Unternehmen aus Indien, Indonesien, den Philippinen, Vietnam und Bahrain für seine erstklassige WiFi-Service Management Plattform (SMP) gewinnen können. Damit wird ein Data Offloading von 2G-3,5G-Netzen in ein WiFi-Netz ermöglicht, so dass Anbieter ihren Kunden durch eine höhere Nutzungsqualität Mehrwert bieten können. Zugleich ergeben sich aus dem Einkommen aus WiFi-Diensten schnell neue Geschäftsmöglichkeiten.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701 )

Die verschiedenen WiFi-Service Management Plattformen von Elitecore versorgen bis zu 50 Millionen Teilnehmer und 100.000 Hotspots und mehr und bieten innovative Einsatzmöglichkeiten, wie etwa die Authentifizierung per EAP SIM & Non EAP SIM, Captive Portal, Walk-in, die SMS-basierte Anmeldung und Cellular-to-WiFi Services auf Abruf. Zuletzt kam die Technologie beim Formel-1-Rennen in Indien zum Einsatz.

Nikhil Jain, COO & Direktor von Elitecore Technologies, sagte: "Mit diesen zehn Neukunden und 17 laufenden Machbarkeitsnachweisen in weniger als einem Jahr hat Elitecore gegenüber anderen Anbietern einen enormen Vorsprung gewonnen. Anbieter aus dem gesamten WiFi-Markt schenken uns ihre Aufmerksamkeit."

Die globale Akzeptanz der WiFi-SMPs von Elitecore ist vor allem auf das rasche Teilnehmerwachstum der 3G-3.5G-Netze zurückzuführen sowie auf sehr hohe durchschnittliche Umsätze pro Nutzer aus Datendiensten, die Nachfrage der Betreiber nach einem verbesserten Nutzererlebnis durch einen nahtlosen WiFi-Zugang über zahlreiche Geräte (Android, Blackberry, iPhone) und eine WiFi-Lösung, die sich mit multiplen Anbietern integrieren lässt (Anbieter von IN, HLR und WLC), so dass eine rasche Bereitstellung mobiler Datendienste gewährleistet wird.

Informationen zur WiFi-Service Management Plattform von Elitecore

Elitecore ist ein führender Anbieter von SMPs für das mobile Data Offloading für Netzbetreiber. Das Unternehmen unterhält Fallstudien mit führenden Tier-1-Netzbetreibern aus Südostasien, dem Mittleren Osten, Afrika und Asien-Pazifik. Mit den Angeboten des Unternehmens können Netzbetreiber ihren Mobilfunkkunden WiFi-Dienste anbieten, um ein Offloading des mobilen Datenverkehrs und WiFi Hotspots auf Betreiberniveau zu realisieren. Die Plattform bietet EliteAAA, Map Gateway, Captive Portal, Crestel Charging, Crestel Interconnect & Partner Management, Mobile App und den Elite Charging Gateway & Diameter Übersetzungsagenten, um die Herausforderungen bei der Integration mobiler IT-Applikation mit WiFi zu lösen.

Pressekontakt L K Pathak AVP, Unternehmenskommunikation, Elitecore Technologies M: +91-9925012059 E: l.k.pathak @ elitecore.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130226/599701