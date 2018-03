Rubicon Project gibt Infografik für Mobil-Werbebranche heraus

(PRN) - - Detaillierte Übersicht der Ansichten europäischer Werbeagenturen zum mobilen Real Time Bidding (RTB) auf Mobile World Congress 2013 herausgebracht

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Rubicon Project, führender Anbieter von Automatisierungstechnik für Werbung, hat heute eine Infografik mit einer Übersicht über den europäischen Markt für mobiles Real Time Bidding (RTB) veröffentlicht. Die Infografik, die auf einer Umfrage im Januar 2013 basiert, repräsentiert die Ansichten führender Werbeagenturen Europas und bietet einen Maßstab für Wachstum und Entwicklung des automatisierten Anzeigenhandels im Mobilbereich im kommenden Jahr.

Kerngrößen aus der Infografik zum mobilen RTB von Rubicon Project sind:

-- Der Mobilbereich repräsentierte 2012 weniger als 5 % der Ausgaben von 83 % der Agenturen, jedoch gehen 57 % davon aus, dass die Ausgaben im Mobilbereich 2013 5-10 % ausmachen werden, und 17 % rechnen sogar mit 10-20 % -- Hinsichtlich des Zugangs zu mobilem Inventar sagten 22 % 'direkt vom Veröffentlicher', 30 % 'über mobile Werbenetzwerke' und die Mehrheit von 49 % 'über mobile Demand-Side-Plattformen (DSPs)', dem Einkaufssystem von Werbeagenturen für RTB -- Die am häufigsten genannten Partner beim Erwerb von mobiler Werbung sind AdMob und Invite Media (beide zu Google gehörend) sowie StrikeAd -- Die größten Herausforderungen für Werbeagenturen beim Ankauf von mobilem Inventar sind Definition der Zielgruppe (21 %), Qualität des Inventars (20 %) und Technologie (15 %) -- Hinsichtlich der Arten von mobilem Inventar, das die Agenturen 2013 ankaufen wollen, gibt es eine gleichmäßige Verteilung zwischen In-App- und optimierten Site-Anzeigen (je 32 %) und Tablet-Anzeigen (Standard-Web) mit 35 % -- Die gefragtesten mobilen Anzeigeformate waren 300x250 (35 %), 320x50 (24 %) und 300x50 (16 %)

Jay Stevens, Senior Vice President und Generaldirektor bei Rubicon Project International, erklärt dazu: "Die RTB-Infografik von Rubicon Project bietet wertvolle Einsichten in den Stand des mobilen RTB in Europa und sein Wachstums- und Entwicklungspotenzial für dieses Jahr aus Sicht der Käufer. Sie geht außerdem mit dem Start unseres Mobil-Projekts einher, mit dem wir für den mobilen Werbemarkt erreichen wollen, was Rubicon Project bereits für den Desktop-Displaymarkt erreicht hat: größere Wirksamkeit und höhere Erträge für den Veröffentlicher, Verfügbarkeit von hochwertigem Inventar in verschiedenen Größenordnungen für den Käufer."

REVV, die automatisierte Werbeplattform von Rubicon Project, wird von über 500 weltweit führenden Verlagen genutzt - darunter Time Inc., Wall Street Journal, News International und The Tribune Company - , die damit Transaktionen mit über 100.000 Anzeigenkunden auf einem riesigen Markt ausführen, der über zwei Billionen Impressionen pro Jahr umfasst. Zum Angebot von Rubicon Project im Mobilbereich gehört ein proprietärer Anzeigen-Server, der nahtlos Impressionen an iOS-, Android-, BlackBerry- und Windows-Geräte übermittelt, was den Verlagen erlaubt, ihr Mobil-Web- und In-App-Werbeinventar direkter und effizienter zu verkaufen. Außerdem bekommen Anzeigenkäufer Zugriff auf die größte unabhängige Sammlung von hochwertigem Display-und Mobil-Inventar gemäß comScore 500. Rubicon Project ist seit 2012 auf dem Mobilmarkt tätig, nachdem mit Mobsmith eine führende Start-Up-Firma in der mobilen Anzeigentechnologie akquiriert wurde.

Josh Wexler, Generaldirektor für den Mobilbereich bei Rubicon Project, führt weiter aus: "Verbraucher nutzen zunehmend Smartphones und Tablets anstelle von PCs und Laptops, um auf Internetinhalte zuzugreifen, und das Umsatzpotenzial für mobile Werbung, insbesondere mobiles RTB, wächst immer schneller."

Rubicon Project® ist der global führende Anbieter von Automatisierungstechnik für den Kauf und Verkauf von Werbung. REVV®, die größte unabhängige technische Plattform der Branche, wird von über 500 der weltweit wichtigsten Veröffentlicher für Transaktionen mit über 100.000 Anzeigenkunden verwendet. Die Automatisierung und die Optimierungsalgorithmen von REVV ermöglichen Kauf und Verkauf auf einer globalen Skala in einem markensicheren Markt, auf dem jeden Tag Milliarden von Transaktionen ablaufen. Mehr erfahren Sie unter www.rubiconproject.com.

