Sportminister Darabos gratuliert zu Team-Gold bei WM in La Molina

Wien (OTS/BMLVS) - Auch am letzten Wettkampftag der 6. IPC Alpinen Ski-WM 2013 in La Molina trumpften unsere Athletinnen und Athleten groß auf. Im abschließenden Team-Event holten Claudia Lösch, Markus Salcher, Roman Rabl, Philipp Bonadimann, Thomas Grochar und Martin Würz erneut eine Goldmedaille.

Sportminister Norbert Darabos gratuliert: "Ich möchte mich bei allen Akteurinnen und Akteuren für ihre hervorragenden Leistungen gratulieren, die Österreich insgesamt achtmal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze eingebracht hat.", so Darabos.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Kommunikation / Presse

Tel.: +43 664-622-1005

presse @ bmlvs.gv.at

http://www.bundesheer.at