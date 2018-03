Nationalrat - Kuntzl: Ausbau des Lehrpersonals statt Abbau von Studienplätzen

FPÖ verantwortlich für belastendes Erbe im Universitätssektor

Wien (OTS/SK) - "Wir beschließen heute ein Pilotprojekt zur Studienplatzfinanzierung, das eine neue, transparentere und fairere Form der Finanzierung für Universitäten bringen soll", betonte SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl heute, Mittwoch, im Nationalrat. ****

Obwohl eine Studie der Universitätsrektoren das Ziel nannte, die vorhandenen Studienplätze zum Zwecke der Studienplatzfinanzierung zu halbieren, ist es durch das neue Gesetz gelungen, die Studienplätze sogar geringfügig auszubauen. "Wir haben von Anfang an gesagt:

Studienplatzfinanzierung als Instrument zu einer faireren, transparenteren Finanzierung der Universitäten, aber nicht, wie ursprünglich vorgesehen, als Instrument zur Reduktion von Studienplätzen", erklärte Kuntzl.

"Wir brauchen mehr gut qualifizierte Studierende in diesem Land", ist Kuntzl überzeugt. Der Pilotversuch verbessert daher die Studienbedingungen in fünf Studienrichtungen, wo der Druck besonders groß ist, nicht durch den Abbau der Studienplätze, sondern durch den Ausbau des Lehrpersonals. "Wir werden weiter nach dem Grundsatz agieren, dass jeder und jede in Österreich sein oder ihr Wunschstudium beginnen kann", versicherte die SPÖ-Wissenschaftssprecherin.

Bei einzelnen Studienrichtungen an einzelnen Standorten wird es zwar zu Aufnahmeverfahren kommen, allerdings darf es keine schicksalshaften einzelnen Knock-out-Prüfungen geben und die Stoffabgrenzung muss rechtzeitig erfolgen, sodass die Studierenden wissen, was sie erwartet und sich entsprechend vorbereiten können. Dazu wird evaluiert werden, ob sich die soziale Zusammensetzung der Studierenden verändert. "Wir wollen nicht, dass die soziale Herkunft und das Elternhaus noch stärker beeinflussen, wie sich die Bildungschancen in diesem Land entwickeln", hob Kuntzl hervor.

Für die künstliche Aufregung der Freiheitlichen in diesem Zusammenhang zeigte die SPÖ-Abgeordnete kein Verständnis, denn: "Die Rahmenbedingungen, die wir heute vorfinden, wurden auch wesentlich dadurch herbeigeführt, wie die FPÖ in der Phase, in der sie in der Regierung war, agiert hat." Wurden doch gleich zu Anfang der schwarz-blauen Regierung, als die Studierendenzahlen erfreulicherweise anstiegen, die Budgets der Universitäten reduziert. "Mit dieser Hinterlassenschaft der FPÖ müssen wir uns heute auseinandersetzen", kritisierte Kuntzl.

"In Summe handelt es sich um einen verantwortungsvoll und lange diskutierten Pilotversuch, einen absolut herzeigbaren Kompromiss, zu dem wir auch sehr gut stehen können", so Kuntzl.(Schluss) rp/ph/bj

