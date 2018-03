Nationalrat - Mayer: Mit Studienplatzfinanzierung werden Studienbedingungen an internationale Standards herangeführt

95 zusätzliche Professuren verbessern Betreuungsverhältnis ohne die Anzahl an Studierenden zu reduzieren

Wien (OTS/SK) - Mit der heute, Mittwoch, im Nationalrat diskutierten Novelle zum Universitätsgesetz wird ein neuer Weg beschritten. Das erklärte SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer in der Plenarsitzung. "Wir treten schrittweise in den Ausbau der Studienplatzfinanzierung ein. Damit sollen langfristig eine ausreichende Anzahl von Studienplätzen gesichert und im internationalen Vergleich adäquate Studienbedingungen garantiert werden", führte der SPÖ-Bildungssprecher aus.****

"Wir fahren weder mit der Qualität, noch mit der notwendigen Quantität zurück. Durch die Schaffung von 95 zusätzlichen Professuren wird das Betreuungsverhältnis an internationale Standards herangeführt, ohne die Anzahl an Studierenden zu reduzieren", sagte Mayer. In Zukunft solle daher kein Vergleich mit anderen Ländern gescheut werden müssen. Die neue Regelung gilt für die fünf besonders nachgefragten Studienfelder Pharmazie, Biologie, Architektur, Wirtschaftswissenschaften und Informatik.

Soziale Ausgewogenheit ist dem SPÖ-Bildungssprecher ebenso ein Anliegen: "In der tertiären Ausbildung muss jedem entsprechend Begabten ein Studium offenstehen, unabhängig vom persönlichen Einkommen oder vom Einkommen der Eltern", betonte Elmar Mayer im Nationalrat. Das sei in einer weiteren Verhandlung über die Neuausrichtung der Studienförderung zu regeln. (Schluss) em/sn

