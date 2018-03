Termin: "Zusammen:Österreich" - Integrationsbotschafter/innen besuchen die HAK Spittal an der Drau

Integrationsbotschafter/innen Haris Bilajbegovic, Medina Abazi und Nestret Krasniqi diskutieren mit Schüler/innen und erzählen ihre Geschichte

"Zusammen:Österreich" - Integrationsbotschafter/innen besuchen die

HAK Spittal an der Drau



Die Integrationsbotschafter/innen Haris Bilajbegovic, Schauspieler,

Regisseur und Trainer für Gewaltprävention, derzeit tätig bei

Securus - Akademie für Gewaltprävention sowie Medina Abazi,

Journalistin und Moderatorin, und Nestret Krasniqi, Vorsitzender des

Migrantinnen und Migranten-Beirats der Stadt Spittal und

Ersatzgemeinderat, besuchen die HAK Spittal an der Drau. Die

Integrationsbotschafter/innen erzählen den Schülerinnen und Schülern

über ihren erfolgreichen Werdegang in Österreich. In der

anschließenden Diskussion besteht die Möglichkeit, Fragen an die

Integrationsbotschafter/innen zu stellen.



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medien sind dazu herzlich

eingeladen.



Datum: 13.3.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

HAK Spittal an der Drau

Zernattostraße 2, 9800 Spittal an der Drau



