Cortolezis-Schlager: Weichen für neues Universitätsfinanzierungsmodell werden gestellt

ÖVP-Wissenschaftssprecherin will faire und gerechte Bedingungen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Mit der heute vorliegenden Novelle werden die Weichen für ein neues Modell der Finanzierung der öffentlichen Universitäten in Österreich gestellt, dankte heute, Mittwoch, ÖVP-Wissenschaftssprecherin Abg. Mag. Katharina Cortolezis-Schlager Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle und seinem Ressort für die wichtigen Vorarbeiten zu dieser Novelle. Diese große Umstellung habe umfangreiche Arbeiten hinsichtlich der Datenaufbereitung und Systemumstellungen erfordert.

"Es ist wichtig, den Studienplatz bei der Budgetzuteilung stärker in den Mittelpunkt zu rücken und dass jene Studienfelder mit besonderer Nachfrage auch mehr Budget erhalten" - aber es gebe auch Grenzen, verwies Cortolezis-Schlager auf die Fachhochschulen, deren Finanzierungssytem sich bereits viele Jahre bewähre. Faire Aufnahmeverfahren, Zugangsregelungen in besonders stark nachgefragten Bereichen haben sich im FH-Bereich bereits bewährt.

"Die Betreuungsrelation pro Studierendem muss eine Größe werden, die stärker für die Budgetmittelzuteilung Berücksichtigung findet. Wir müssen beispielsweise überlegen, wie viele Studierende in den vorhandenen Labors gleichzeitig arbeiten können und wie die Betreuung für die Bachelor- oder Masterarbeit erfolgt. Diese Relationen werden Schritt für Schritt nach internationalen Standards gemeinsam festgelegt werden. Das ist Norm in ganz Europa. Mit dieser Novelle bewegen wir uns schrittweise zu europäischer Normalität", so die Abgeordnete.

Es sei wichtig, dass die Studierenden, die sich in Umfragen für transparente Aufnahmeverfahren aussprechen, auch in Österreich faire Bedingungen vorfinden. "Es kann nicht sein, dass unsere Studierenden um Seminarplätze kämpfen, und um Mitternacht online auf ihre Chance warten müssen, um sich erfolgreich anzumelden. Wir wollen faire und gerechte Bedingungen - und das bedeutet auch, dass unsere Universitäten Zugangsregelungen brauchen."

Cortolezis-Schlager wies auch auf die wichtigen Vorarbeiten der Universitätenkonferenz hin. Wichtig sei es, schrittweise die Betreuungsverhältnisse weiter zu verbessern. Man müsse aber auch realistisch bleiben, denn die infrastrukturellen, personellen und räumlichen Möglichkeiten seien einfach begrenzt. Österreich ist eines der wenigen Länder in Europa, die Ausgaben für Universitäten erhöht haben, wies die ÖVP-Abgeordnete unter anderem darauf hin, dass das Wissenschaftsressort durch Offensivmittel die Schaffung von zusätzlichen 95 ProfessorInnenstellen ermögliche.

