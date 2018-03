Karlheinz Töchterle: Universitätsfinanzierung NEU bringt mehr Transparenz und fokussiert auf Leistung, Qualität und Kapazität

Schrittweise Implementierung der kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung im Nationalrat beschlossen

Wien (OTS) - Die schrittweise Implementierung der kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung wurde heute im Nationalrat beschlossen. "Damit erfolgt die Umstellung auf ein neues, transparenteres Finanzierungssystem, das stärker auf Leistung, Qualität und Kapazität fokussiert. Das ist ein wichtiger Schritt in eine neue Art der Universitätsfinanzierung", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle bei seiner Rede in der heutigen Plenarsitzung. "Hauptziel ist die Verbesserung der Studienqualität, insbesondere auch die Betreuung der Studierenden", verwies Töchterle auf die im Herbst beginnende Testphase in fünf stark nachgefragten Studienfeldern. Diese Testphase umfasst eine Kapazitätsregelung sowie zusätzliche Mittel für Lehrpersonal in den betreffenden Fächern.

Die Universitätsfinanzierung NEU bringt:

- Mehr Transparenz in der Universitätsfinanzierung durch drei Budgetsäulen in der Zusammensetzung des Globalbudgets (Lehre, Forschung bzw. Entwicklung und Erschließung der Künste sowie Infrastruktur und KMA)

- Verbesserung der Betreuungsqualitäten

- Festlegung von Kapazitäten in überdurchschnittlich nachgefragten Studienfeldern und die Möglichkeit von Zugangsregeln bei deren Überschreitung.

- Universitätsentwicklungsplan

Das heute beschlossene Modell wurde zwischen ÖVP und SPÖ unter der Prämisse ausverhandelt, dass es österreichweit insgesamt nicht weniger Studienplätze geben darf. In einem ersten Schritt ab 2013 erfolgt die Testphase in den fünf (zu) stark nachgefragten Studienfeldern Informatik, Biologie und Biochemie, Architektur und Städteplanung, Pharmazie sowie Management und Verwaltung, Wirtschaft und Verwaltung und Wirtschaftswissenschaften. Die Mindestzahl von Studienanfängerplätzen, die die Universitäten in diesen fünf Studienfeldern zur Verfügung stellen müssen, wird gesetzlich festgelegt; die Plätze pro Studienfeld/Universität werden zwischen dem Ministerium und der jeweiligen Universität fixiert. Ab deren Überschreiten wird der Universität die Möglichkeit für ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder die Auswahl der Studierenden bis längstens ein Semester nach der Zulassung eingeräumt.

Dieses Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren kann die Universität weitgehend autonom gestalten, wie das auch in anderen Fächern (bspw. Kunst, Sport, Publizistik) der Fall ist. Gewisse Vorgaben sind gesetzlich festgelegt, zum Beispiel die verpflichtende Registrierung der Studienwerber/innen, die mehrstufige Ausgestaltung der Aufnahme-und Auswahlverfahren und die rechtzeitige Bekanntgabe des Prüfungsstoffes (vier Monate vor der Prüfung). Jene zehn Universitäten, die Fächer innerhalb der fünf Studienfelder anbieten, arbeiten derzeit an der praktischen Umsetzung der Zugangsregelungen. Dabei wird es ein koordiniertes Vorgehen der Universitäten in Hinblick auf die Verordnung über die Durchführung der Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren geben, der voraussichtliche Beginn der Registrierung ist für Mitte April geplant. Gezielte Kommunikationsmaßnahmen für (angehende) Studierende wird es seitens der Universitäten, aber auch des Wissenschaftsministeriums geben.

