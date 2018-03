ÖAAB begrüßt geplante Verlängerung des Spritpreis-Korridors

Wöginger: Dank Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner werden die Menschen vor überhöhten Spritpreisen an den Wochenenden und Feiertagen geschützt

Wien (OTS) - "Als ÖAAB begrüßen wir die Spritpreis-Verordnung 2013, die heute in Begutachtung gegangen ist. Darin wird festgelegt, dass auch heuer an intensiven Reisewochenenden die Spritpreise eingefroren werden und während dieses Zeitraumes nicht mehr verändert werden dürfen. Die Verordnung verhindert, dass es zu Preisexplosionen vor verlängerten Wochenenden kommt und die Menschen bei der Fahrt in den Urlaub unnötig zur Kasse gebeten werden. Das führt zur mehr Transparenz und Fairness für die Konsumenten und das begrüßen wir ausdrücklich", betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR August Wöginger.

