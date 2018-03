Nationalrat - Matznetter: Große Fortschritte zu einem modernen Haushaltsrecht

Wien (OTS/SK) - Eine Einigung zur Reform des Haushaltsrechts werde gelingen, ist SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter, heute, Mittwoch, im Nationalratsplenum überzeugt. Nun müsse Niederösterreich seinen Spekulationsskandal endlich aufklären und es müsse überlegt werden, wie man künftig mit der "Frage der Spielsucht" umgehe. ****

In der Debatte zur Reform des Haushaltsrechts der Länder und Gemeinden hielt Matznetter fest, dass in Österreich zwar das föderalistische Prinzip gelte, der Nationalrat aber als Verfassungsgesetzgeber die Regeln vorgebe. Widerstände zu einem modernen Haushaltsrecht kämen aber aus Niederösterreich, sagte Matznetter. "Während in Salzburg ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde, um die Spekulationsfälle aufzuklären, fehlt in Niederösterreich jeder Wille zur Aufklärung", betonte der SPÖ-Wirtschaftssprecher.

"Nützen wir die Gunst der Stunde, um zu einem modernen Haushaltsrecht zu kommen", appellierte Matznetter an die Opposition, "wir haben in den Verhandlungen bereits einen großen Fortschritt erreicht".

"Es brauche mehr als Verbote, "damit künftig Leute nicht glauben, auf den Finanzmärkten fänden rationale Entscheidungen statt". Dies sei auch weiterhin eine wichtige "kulturell-politische Frage", betonte der SPÖ-Wirtschaftssprecher. (Schluss) gbb/sn

