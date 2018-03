Ixonos hilft Firstbeat bei der Steigerung der Leistungsfähigkeit und Verwendbarkeit seines Aufzeichnungsgeräts für Herzschlag

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Ixonos hilft Firstbeat Technologies bei der Entwicklung einer neuen, stark verbesserten Version seines Intervallaufzeichnungsgeräts Bodyguard R-R für kurzfristige und langfristige Überwachungen des Herzschlags zur Beurteilung der Lebensweise. Dank diverser Innovationen wie etwa dem automatischen Hochfahren und dem von Ixonos beigesteuerten bequemen Design hat das Gerät das Nutzererlebnis beträchtlich verbessert.

"Das neue Design, das wir für Firstbeat entwickelt haben, ist das modernste Gerät zur Beurteilung der Lebensweise, wenn Nutzererlebnis und Zuverlässigkeit berücksichtigt werden," so Antti Vuolli, Director, Chipset and Embedded, Ixonos. "Das Design wurde besonders intensiven Tests unterzogen, damit ein fehlerfreier Betrieb gewährleistet werden kann. Es bewährt sich bei allen Hauttypen, jeglicher Bewegung der Haut bei der Ausführung von Übungen und sogar bei schwierigen Wetterbedingungen," so Vuolli weiter.

Eine der Innovationen, die Ixonos für das neue Gerät beigesteuert hat, ist das automatische Hochfahren. Da sich das Gerät automatisch einschaltet, sobald es auf der Haut angebracht ist, besteht kein Datenverlustrisiko durch Unachtsamkeit. Ixonos hat ausserdem das Dateiverwaltungssystem optimiert, um den Datentransfer über USB um 400 % zu verbessern. Anwender können jetzt ihre Daten zur Analyse in wenigen Momenten auf ihren Computer laden. "Als der einzigartige Software-Algorithmus von Firstbeat in die "Embedded World" übertragen wurde, konnte Ixonos ihn gemeinsam mit dem Kunden einhundert Mal schneller laufen lassen. Bei einem kleinen Gerät ist das entscheidend für einen geringen Stromverbrauch und eine lange Betriebsdauer," erklärt Ismo Pellikka, HW Project Manager, Ixonos.

"Firstbeat entschied sich für Ixonos als Partner aufgrund seiner Erfahrung im Bereich Elektronik und eingebetteter Software. Die Zusammenarbeit mit Ixonos war einfach grossartig. Ixonos deckt ein breites Spektrum von Fähigkeiten im eigenen Unternehmen ab und hat eine grossartige Einstellung zur Lösung von Problemen und der Umsetzung unserer Produktidee bewiesen," so Joni Kettunen, CEO von Firstbeat. "Die Einstellung ist das, was für uns am meisten zählt -das echte Verlangen danach, einem Produkt zum erwarteten Erfolg zu verhelfen. Für ein Unternehmen von unserer Grösse war die Verfügbarkeit von Kenntnissen in verschiedenen Bereichen (Mechanik, Elektronik, Software, Design), die in ein und das selbe Projekt integriert sind, sehr positiv, da es uns eine Menge Aufwand erspart hat," so Kettunen abschliessend.

Ixonos ist ein Unternehmen für kreative mobile Lösungen. Wir entwickeln Wireless-Technologie, Software und Lösungen für verbundene Geräte und mobile Dienste. Gemeinsam mit unseren Unternehmenskunden entwickeln wir Produkte und Dienstleistungen, die Verbrauchern inspirierende Erlebnisse mit Mobiltechnologie liefern. Wir steigern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmenskunden, indem wir überlegene Nutzererlebnisse schaffen und ihren Geräten und Dienstleistung zu einer schnelleren Marktreife verhelfen. Wir führen Niederlassungen in Finnland, China, Dänemark, Estland, Deutschland, Grossbritannien, Slowakei, Südkorea und den USA. Ixonos Plc ist ein an der NASDAQ OMX Helsinki Ltd gelistetes Unternehmen. Im Jahr 2011 betrugen der Umsatz des Unternehmens 81,4 Millionen Euro und der Betriebsgewinn 1,9 Millionen Euro.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:

Antti Vuolli, Director, Chipset and Embedded, Tel. +358-50-487-4172, antti.vuolli@ixonos.com

Antti Aumo, Vice President, Marketing, Tel. +358-40-505-0477, antti.aumo @ ixonos.com

