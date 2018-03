Franz Eßl: Wir lassen uns das Pendler-Paket nicht kleinreden!

Finanzielle Entlastung für 1,6 Millionen Pendler bringt zusätzliche soziale Gerechtigkeit

Wien, 27. Februar 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Die Gesetzesmaterie bringt eine finanzielle Entlastung für 1,6 Millionen Pendlerinnen und Pendler", merkt ÖVP-Nationalrat Franz Eßl in seinem Debattenbeitrag an und bedauert, dass "sich Grüne und BZÖ gegen die Pendler im Land aussprechen." Für den ÖVP-Abgeordneten handle es sich um ein wirksames Paket, das man sich durch die völlig abstruse Kritik der Grünen nicht kleinreden lasse.

Österreich liege bei der Verteilungsgerechtigkeit in Europa im Spitzenfeld. "Mit dieser Reform setzen wir einen weiteren Schritt in Richtung sozialer Gerechtigkeit", so Eßl. Auch der Kritik der Grünen, die die Pendler-Pauschale eine "Zersiedelungspauschale" nannten, entgegnete der ÖVP-Abgeordnete. "Das Gegenteil ist hier der Fall. Gerade im Ländlichen Raum ist es nicht so, dass der Arbeitsplatz in der Nähe der Haustür ist", verwies Eßl darauf, dass in seinem Heimatbezirk Lungau 75 Prozent der Beschäftigten auf ihr Auto angewiesen seien. 25 Prozent der Beschäftigten im Lungau müssten auch außerhalb des Bezirkes pendeln. "Es ist daher notwendig, dass wir diese Menschen unterstützen", so Eßl. (Schluss)

