SP-Strobl: U-Bahn- und Straßenbahngarnituren gehören Wiener Linien

Cross-Border-Leasing brachte Millionen für U-Bahn-Modernisierung

Wien (OTS/SPW-K) - "Auch wenn die FPÖ ihre Falschaussagen noch so oft wiederholt: Die Wiener Öffis gehören den Wiener Linien - das ist und das bleibt so", sagte der Wiener SP-Wirtschafts- und Finanzsprecher Fritz Strobl in einer Reaktion auf eine FP-Aussendung vom Mittwoch.

Ab 1998 wurden U-Bahnen und Straßenbahnen der Wiener Linien in insgesamt sechs US-Lease-Transaktionen eingebracht, und zwar in Form einer Lease-and-lease-back-Struktur. 2006 und 2009 sind die Wiener Linien aus zwei Verträgen vorzeitig ausgestiegen.

Strobl: "Das Kontrollamt der Stadt Wien hat in einem 2009 veröffentlichten Bericht zu den Cross-Border-Leasing-Verträgen der Stadt Wien und der Wiener Linien klar festgehalten: Diese Cross-Border-Leasing-Verträge gehören international zu den für die LeasingnehmerInnen vorteilhaftesten. Die Verträge haben insgesamt einen Ertrag in Höhe von über 100 Millionen Euro für die Menschen in Wien erbracht. Damit wurden etwa die Aufzugsnachrüstungen im Wiener U-Bahn-Netz sowie neue Garnituren auf der U6 finanziert." Die Eigentumsrechte sind und waren dabei immer vollständig bei den Wiener Linien (U-Bahn- und Straßenbahngarnituren).

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at