Cortolezis-Schlager: Kurt Grünewald sollte es besser wissen

Postpromotionelle Ausbildung bekanntlich nicht Aufgabe des Wissenschaftsministers - gezielte Maßnahmen zur Nachwuchsförderung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Kurt Grünwald sollte es besser wissen - sein Unwissen über die Kompetenzverteilung im Gesundheitsbereich ist für einen langjährigen Wissenschaftssprecher und Mediziner mehr als verwunderlich", so ÖVP-Wissenschaftssprecherin Mag. Katharina Cortolezis-Schlager zu den heutigen Aussagen des grünen Wissenschaftssprechers Kurt Grünewald. "Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle ist für die Ausbildung an den Medizinischen Universitäten verantwortlich, die postpromotionelle Ausbildung (Stichwort Turnus) fällt bekanntlich in die Kompetenz des Gesundheitsministers", sagte Cortolezis-Schlager. Was die Attraktivität des Arztberufes - vor allem am Land - anlangt, sei Minister Töchterle ebenso "der falsche Adressat - und auch das sollte Kurt Grünwald wissen".

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sei mehr als ein Bekenntnis im Regierungsprogramm - "es wird konkret umgesetzt", verwies Cortolezis-Schlager auf zahlreiche Maßnahmen im Rahmen der Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten sowie die zusätzlichen 18 Millionen Euro für die Einrichtung von Doktoratskollegs. "Damit bekommen zusätzlich bis zu 100 Doktorandinnen und Doktoranden neue Stellen", so die ÖVP-Wissenschaftssprecherin abschließend. (Schluss)

