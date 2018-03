EANS-Stimmrechte: UNIQA Versicherungen AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Name: Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft Sitz: Wien Staat: Österreich

Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft (FN 58882 t, "RZB") hat mit Schreiben vom 25.02.2013 UNIQA Versicherungen AG (FN 92933 t, "UNIQA") gemäß §§ 91 ff BörseG wie folgt informiert:

Die Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft ("RZB") ist Alleingesellschafterin der RZB - BLS Holding GmbH ("RZB - BLS"), Am Stadtpark 9, 1030 Wien, FN 217070 x, welche ihrerseits Alleingesellschafterin der RZB Versicherungsbeteiligung GmbH ("RZB VERSBET"), Am Stadtpark 9, 1030 Wien, FN 217072 z, ist.

Die RZB VERSBET ist Alleingesellschafterin der UQ Assekuranz Holding GmbH ("UQ ASSEKURANZ"), Am Stadtpark 9, 1030 Wien, FN 217075 d, welche ihrerseits Alleingesellschafterin der UQ Beteiligung GmbH ("UQ Beteiligung GmbH"), Am Stadtpark 9, 1030 Wien, FN 217104 x, ist.

RZB als übergeordnetes Konzernunternehmen zeigt gemäß § 91 Abs 3 iVm § 91 Abs 1 BörseG an, dass die UQ Beteiligung GmbH mit Stichtag 1. Jänner 2013 (Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 83/2012) einen Bestand von 10.230.585 Stückaktien an UNIQA Versicherungen AG hält und dabei mit einem Anteil an den Stimmrechten von gerundet 4,78 % die Schwelle von 4 % gemäß § 91 Abs 1 BörseG überschreitet.

