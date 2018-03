Österreichischer Tierschutzverein kritisiert Reptilienmesse Exotica

Salzburg (OTS) - Leider nimmt die Beliebtheit sogenannter exotischer Haustiere stetig zu. Die Problematik dabei: "Schlangen und Co. sind zwar ziemlich günstig auf Messen wie der Exotica zu erwerben, ihre artgerechte Haltung ist jedoch deutlich kostenintensiver. Vielen Käufern ist das nicht bewusst", so Janina Koster vom Österreichischen Tierschutzverein.

Die artgerechte Haltung von Gekkos, Spinnen, usw. ist außerdem sehr schwierig. Erkrankungen bei Reptilien sind, anders als bei Säugetieren, für Laien schwer festzustellen, da die Tiere generell selten Laute von sich geben. Viele Reptilien sterben über Monate einen stummen, hilflosen Tod.

"Viele Besitzer fühlen sich irgendwann überfordert und setzen die Tiere dann aus. Die "Franz von Assisi-Höfe" des Österreichischen Tierschutzvereins und viele Tierheime im ganzen Land laufen über, weil den Menschen nicht klar ist, dass z.B. Schlangen viele Meter lang werden", weiß Koster

Deshalb sollte eine Kaufentscheidung wohlüberlegt sein und auf keinen Fall spontan getroffen werden. Die Exotica wirbt jedoch mit einer zweistündigen Schulung in Terraristik und erweckt so den Eindruck, dass in dieser kurzen Zeit alles zu erlernen sei, was nötig sei. "Damit man gleich auf der Messe eines der zahllosen Tiere, die dort in viel zu engen Verpackungen dahinvegetieren, erwirbt", kritisiert Koster die Veranstalter.

Der Österreichische Tierschutzverein appelliert an wahre Tierfreunde: Erfreuen Sie sich an den Schlangen, Fröschen und Spinnen am Besten im Rahmen einer Naturdokumentation im Fernsehen oder in den heimischen Wäldern und bleiben Sie einer solchen kommerziellen Veranstaltung fern!

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Tierschutzverein

Janina Koster - Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0662/843255-20

koster @ tierschutzverein.at