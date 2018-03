FP-Mahdalik kritisiert Befragungs-Häkel zur Mariahilfer Straße

Rot-Grün beschädigt direkte Demokratie

Wien (OTS) - Wenn Rot-Grün unmittelbare Anrainer befragt, ob ihr Wohnbereich verkehrsberuhigt werden soll, bekommen - no na net -sogar diese Koalitionsversager eine Mehrheit zusammen, meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Leiden müssen unter dieser miserablen Karikatur direktdemokratischer Bürgermitbestimmung jene Bewohner Mariahilfs und Neubaus, welche durch Verkehrsverlagerungen erhöhte Lärm- und Schadstoffbelastungen in Kauf nehmen müssen. Da SPÖ und Grüne zu feig sind, die Betroffenen über Ja oder Nein zur FUZO auf der Mariahilfer Straße abstimmen zu lassen, wird unter der Patronanz des Hl. Florian aktive Verkehrspolitik vorgetäuscht und in einem Aufwaschen auch gleich die traditionelle Einkaufsmeile beschädigt. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747