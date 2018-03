SP-Deutsch ad FP-Kappel: Einmal mehr schlecht informiert!

Die Wiener SPÖ schützt die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener vor FP-Privatisierungsplänen

Wien (OTS/SPW) - "Die Propaganda der Wiener FPÖ mag noch so laut trommeln, dadurch werden ihre abstrusen Behauptungen nicht wahrer! Kommunale Betriebe sind nicht privatisiert, sondern befinden sich nach wie vor im Eigentum der Stadt!", wies der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Mittwoch entsprechende Äußerungen der freiheitlichen Gemeinderätin Barbara Kappel zurück. "Als freiheitliche Wirtschaftssprecherin müsste Frau Kappel eigentlich wissen, dass das Kontrollamt der Stadt Wien in Bezug auf Cross Border Leasing festgestellt hat, dass die Eigentumsrechte zivilrechtlich als auch wirtschaftlich immer vollständig bei der Stadt Wien bzw. den Wiener Linien geblieben sind", so Deutsch weiter. Darüber hinaus hätten diese Geschäfte Erträge von über 100 Millionen Euro erbracht, die wiederum in die Infrastruktur investiert wurden.****

Dass sich Kappel so exponiere, sei nicht weiter überraschend, unterstrich Deutsch abschließend: "Die blaue Wirtschaftssprecherin hat in der Vergangenheit immer wieder Privatisierungsforderungen gestellt. Nun 'droht' den Freiheitlichen im Rahmen der Wiener Volksbefragung ein klares Votum gegen Geschäftemacherei mit öffentlichen Leistungen. Daher wird nichts unversucht gelassen, um die Befragung schlechtzureden oder die Bevölkerung zu verunsichern. Diese Rechnung geht nicht auf: Die Wiener SPÖ schützt die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener vor den blauen Privatisierungsträumereien!" (Schluss) tr

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at