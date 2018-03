ORF SPORT + mit dem Schulsport-Magazin "Schule bewegt"

Am 28. Februar im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 28. Februar 2013, in ORF SPORT + sind das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" um 20.15 Uhr sowie die Höhepunkte vom Faustball-Final-3 der Damen und Herren um 20.45 Uhr, vom Langlauf der Herren über 15 Kilometer Freistil bei der nordischen Ski-WM Val di Fiemme 2013 um 21.15 Uhr und vom Riesenslalom der Damen und Herren (22.25 Uhr) und dem Team-Event (22.50 Uhr) bei der alpinen Ski-WM der Behinderten in La Molina.

Das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" berichtet über den "Bewegten Schulweg" in Salzburg-Rif. Bei diesem Projekt des ULSZ Rif wurden entlang des Schulwegs zur Volksschule Rif Rehhof 13 Übungsstationen aufgebaut, die die Kinder zur Bewegung animieren sollen. Weitere Themen bei "Schule bewegt" sind die Sicherheitstage für Volksschulen auf der Gerlitzen, die Snowgames und Inlinehockey. Zu Gast im Studio ist Mag. Dr. Martin Molecz, Fachinspektor für Bewegungserziehung und Sport im Stadtschulrat in Wien.

In der 14-täglichen Magazinsendung "Schule bewegt" von ORF SPORT + wird der Schulsport in all seinen Facetten abgebildet. Präsentatorin des Magazins ist die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Mirna Jukic, als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - vom Kindergarten bis zur Universität - werden präsentiert. Ebenso wie Projekte, die an Schulen stattfinden und zum Sport anregen. Dem Schulsport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und letztlich durch das Abbilden des schulischen Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen zu erzeugen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 27. Februar, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at