FPÖ-Jannach: Das AMA-Gütesiegel als "heilige Kuh" des Bauernbundes endlich schlachten

Wien (OTS) - "Das AMA-Gütesiegel gibt den Konsumenten keine Garantie für ausschließlich österreichisches Fleisch in verarbeiteten Produkten", kritisiert der freiheitliche Agrarsprecher Harald Jannach die massiven Lücken in den AMA-Gütesiegel-Richtlinien.

Laut Richtlinien der des AMA-Gütesiegels für be- und verarbeitete Produkte gibt es einen "Toleranzbereich" von bis zu einem Drittel des Inhalts aus nicht-österreichischer Herkunft. "Vor allem bei faschiertem Fleisch oder in Wurstwaren kann damit dem Konsumenten nicht gewährleistet werden, dass er ausschließlich österreichisches Fleisch erhält", fordert Jannach eine wesentlich strengere Lebensmittelkennzeichnung.

Auch der Argumentation, dass vor allem Gewürze nicht in Österreich hergestellt und verfügbar wären und es deswegen einen Toleranzbereich geben müsse, kann Jannach nichts abgewinnen: "Es gibt kein verarbeitetes Fleischprodukt, in dem sich 33 % Gewürze befinden", so Jannach. "Der Konsumententäuschung ist mit dieser Toleranzgrenze Tür und Tor geöffnet."

Den Vogel in Bezug auf hat der Landwirtschaftsminister "abgeschossen", denn er will jetzt "die letzten Bremser bei der Herkunftskennzeichnung "wachrütteln". "Berlakovich steht seit Jahren mit beiden Beinen gemeinsam mit dem Bauernbund auf der Bremse, wenn es darum geht, eine korrekte und nachvollziehbare Herkunftskennzeichnung für Bauern und Konsumenten sicherzustellen", weist Jannach darauf hin, dass sowohl der Gesundheitsminister, der Konsumentenschutzminister und sogar der Wirtschaftsminister ein solches klares Gütezeichen befürworten.

Zudem ist mehr als hinterfragenswert, warum die AMA-Marketing, ihre Gütesiegel auch für Produkte aus rein europäischer Produktion vergibt. Unter diesen AMA-Gütesiegeln ist es sogar möglich, bis zu einem Drittel der Inhaltsstoffe aus nicht-europäischer Herkunft zu verwenden. Der krasseste Fall der Konsumenten-Irreführung ist das "graue" AMA-Gütesiegel. Dieses ermöglicht laut AMA-Richtlinien einen "uneingeschränkten, internationalen Rohstoffzukauf und erfordert keine länderspezifische Be- und Verarbeitung".

Für die ÖVP mit Minister Berlakovich und dem ÖVP-Bauernbund ist die AMA-Marketing GmbH eine politische Spielwiese mit den mehr als 20 Millionen Euro Bauern-Zwangsbeiträgen. "Transparenz über Vergabe, Ausmaß und Kontrolle auf Sinnhaftigkeit einzelner Marketingmaßnahmen der AMA-Marketing GmbH in verschiedensten Medien ist hier nicht gewünscht", so Jannach abschließend.

"Wir fordern die ÖVP auf, sich von der heiligen Kuh des AMA-Gütesiegels im Interesse der Konsumenten und Bauern zu verabschieden und endlich die Blockade eines klaren, nachvollzieh-und kontrollierbaren einheitlichen österreichischen Gütesegels für Lebensmittel aufzugeben", so Jannach abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at