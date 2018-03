FPÖ-Mölzer: Herzlichen Glückwunsch an Roberto Maroni zu seinem Wahlsieg in der Lombardei

Bevölkerungsreichste Region Italiens wird künftig von der Lega Nord regiert - Wahlsieg der Lega Nord ist auch Bestätigung für Europas Rechtsdemokraten insgesamt

Wien (OTS) - Der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, gratuliert dem Vorsitzenden der Lega Nord, Roberto Maroni, herzlich zu dessen großartigem Erfolg bei der Regionalwahl in der Lombardei. "Maroni kam auf 42 Prozent der Stimmen und wird neuer Präsident der Lombardei. Zwar hat die Loyalität zu Berlusconi bei der italienischen Parlamentswahl die Lega Nord Stimmen gekostet, aber die Lombardei ist offenbar anders", hält Mölzer fest.

Der Erfolg Maronis und der Lega Nord, zu der die FPÖ ausgezeichnete Beziehungen pflegt, sei auch ein Beweis, dass sich die Menschen von medialen Kampagnen nicht beeinflussen ließen, so der freiheitliche EU-Mandatar. "Die Wähler haben der Dämonisierung der Lega Nord keinen Glauben geschenkt, was ein Zeichen für ihre demokratische Reife ist. Daher ist auch ihnen zu gratulieren", betont Mölzer.

Zudem wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass der Wahlsieg Maronis und der Lega Nord auch eine Bestätigung für die rechtsdemokratischen Parteien und Bewegungen in Europa insgesamt sei. "Immer mehr Menschen, die von der EU ignoriert und von den Tugendwächtern der political correctness am Gängelband gehalten werden, setzen in der Wahlzelle ein eindrucksvolles Zeichen. Nicht nur in der Lombardei, auch in Österreich, Frankreich oder Flandern begehren die Menschen gegen Zentralismus, Einschränkung der Meinungsfreiheit, die schrankenlose Massenzuwanderung und andere Missstände auf", schließt Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at