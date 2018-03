BZÖ-Westenthaler: Pendlerpauschale ist zutiefst ungerecht und unsozial

Niedrigverdiener bleiben auf der Strecke - BZÖ fordert echte, kilometerabhängige Entschädigung für Pendler

Wien (OTS) - "Mit dieser Änderung bei der Pendlerpauschale wird ein zutiefst ungerechtes und kompliziertes System fortgeschrieben. Das Ansinnen von Bruno Kreisky war es in den siebziger Jahren, den Niedrigverdienern - etwa Bauarbeitern - für ihren Weg zur Arbeit in die Ballungszentren eine Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist heute nicht mehr so. Diejenigen, die am wenigsten verdienen - rund 1,5 Millionen Erwerbstätige - bleiben auf der Strecke und bekommen mit dem Pendlereuro nur 140 Euro pro Jahr vergütet. Das ist nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein", kritisierte heute der stellvertretende BZÖ-Klubobmann Peter Westenthaler im Rahmen der Sitzung des Nationalrates.

Westenthaler präsentierte in diesem Zusammenhang ein Beispiel der Arbeiterkammer: Die Krankenschwester Frau M. mit einem Nettoeinkommen von 1.071 Euro monatlich pendelt täglich 14 Kilometer pro Richtung von Grafenstein ins Klinikum Klagenfurt. Die Sprit- und Autoentwertungskosten bedeuten für diese Frau jährlich 3.204 Euro an Belastung. Die jährliche Pendlerpauschale beträgt schon bisher 135 Euro, der Kärntner Fahrtkostenzuschuss wurde von FPK-Landeshauptmann Dörfler von 95 Euro auf 50 Euro gekürzt. An Belastung für diese Frau bleiben 3.018 Euro pro Jahr übrig. "Jetzt bekommt sie mit dem rot-schwarzen Pendlereuro 28 Euro pro Jahr als Absetzbetrag und nicht wie angekündigt eine Direktförderung. Das bedeutet, dass die kleinen Einkommensbezieher wieder durch den Rost fallen. Das ist ein Hohn und Skandal gegenüber denjenigen Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind", so der BZÖ-Abgeordnete, der darauf verwies, dass die FCG auf ihrer Homepage diesbezüglich die Unwahrheit verbreite.

Westenthaler verwies auch auf die Ungerechtigkeit bei Einkommen in Zusammenhang mit der Pendlerpauschale. Wenn jemand 1.000 Euro brutto monatlich verdiene, bekomme er jetzt 400 Euro jährlich an Förderbetrag, bei 5.000 Bruttomonatseinkommen erhalte er 1.586 Euro Förderbetrag. "Das ist sicher keine soziale Gerechtigkeit. Die derzeitige Pauschale trägt zur Verstärkung der sozialen Ungerechtigkeit in diesem Land bei."

Der stv. BZÖ-Klubobmann kritisierte, dass die FPÖ der Regierung bei der Pendlerförderung die Räuberleiter mache und diesem rot-schwarzen Unsinn zustimme. "Die FPÖ dankt bei der Vertretung des kleinen Mannes endgültig ab", so Westenthaler.

Westenthaler wies weiters darauf hin, dass diese rot-schwarz-blaue Pauschale auch noch bei 60 Kilometer gedeckelt werde. "Egal ob jemand von Wien nach St. Pölten (63 Kilometer) nach Krems (76 Kilometer) oder nach Ybbs (108 Kilometer) pendelt, alle haben den gleichen Abgeltungsbetrag bei der Pauschale. Das ist sozial ungerecht und unzumutbar."

"Das BZÖ fordert in einem Antrag eine echte, kilometerabhängige Entschädigung für Pendler, eine Besserstellung für Menschen, die unter der Einkommenssteuergrenze liegen, eine flexiblere Lösung sowie eine transparentere Berechnung. Das aktuelle System ist ein System der Vergangenheit und gehört schnellstmöglich auf neue Beine gestellt", so Westenthaler.

