Schmidinger zur UG-Novelle: "Regierung hat großen Wurf verabsäumt"

Wien (OTS) - Wenn die Regierungsparteien heute im Nationalrat erwartungsgemäß die wenig stimmige Neuregelung beim Uni-Zugang als Erfolg verkaufen, so muss zugleich festgestellt werden, dass sie "die Chance zu einem großen Wurf verabsäumt haben". Seitens der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko) erneuert Präsident Heinrich Schmidinger die Kritik, dass die mehrfach geäußerten Bedenken zur vorgelegten Novelle des Universitätsgesetzes in der Begutachtung kaum berücksichtigt wurden. "Dennoch arbeiten die Rektorate derzeit an einer engen Abstimmung bei den Registrierungsverfahren und Fristen." Die künftigen Rahmenbedingungen würden, so Schmidinger, rechtzeitig im Interesse der Studierenden veröffentlicht und gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung kommuniziert.

Eine Reihe von Universitäten ist auch nach dem heutigen Beschluss der UG-Novelle im Nationalrat mit der Aussicht konfrontiert, ab Herbst 2013 ein - gemessen an den tatsächlichen Kapazitäten -Vielfaches an Studienfängerinnen und -anfängern aufnehmen zu müssen. Der Gesetzgeber habe sich statt der angekündigten "kapazitätsorientierten und studierendenbezogenen Studienplatzfinanzierung" für Zulassungsverfahren entschieden, die den bürokratischen Aufwand der Universitäten erhöhen, ohne eine Entlastung in den überfüllten Studienrichtungen zu bewirken, stellt Präsident Schmidinger mit Bedauern fest.

