Schieder erfreut über Reform der Pendlerpauschale

Verbesserungen für Teilzeitbeschäftigte, Geringverdiener und Frauen

Wien (OTS/SK) - "Ich bin mit der Reform der Pendlerpauschale, die heute vom Nationalrat beschlossen wird, sehr zufrieden. Damit ist auch eine langjährige Forderung der SPÖ erfüllt", so Finanzstaatssekretär Andreas Schieder am Mittwoch. "Die Reform bringt drei wesentliche Verbesserungen. Erstmalig erhalten Teilzeitkräfte aliquot Geld, davon profitieren vor allem Frauen, insgesamt rund 50.000 Teilzeitkräfte." Der Pendlerzuschlag gestaltet sich so, dass Geringverdiener nun maximal 400 Euro bekommen, statt wie bisher 251 Euro. "Das ist ein Vorteil für rund eine Million Pendler und Pendlerinnen", sagt Schieder. ****

Als dritte wesentliche Verbesserung nennt Schieder, dass künftig der Pendlerabsetzbetrag pro Jahr zwei Euro mehr pro gefahrenem Kilometer zwischen Wohnsitz und Arbeitsplatz bedeutet. "Und das steuerfreie Job-Ticket bietet einen Anreiz, um auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Damit tun wir auch etwas für die Umwelt", so der Finanzstaatssekretär abschließend. Die Regelung wird rückwirkend ab 1.1.2013 gelten. (Schluss) ah

