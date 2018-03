Grüne Wien/Maresch zu Ergebnis Mariahilfer Straße: Eindeutiges Votum für Verkehrsberuhigung

Wien (OTS) - Als "eindeutiges Votum für eine Verkehrsberuhigung der Mariahilfer Straße" wertet der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch, das heutige Ergebnis der Befragung zu den Querungen bei der Mariahilfer Straße. Über 66 Prozent stimmten für eine Verkehrsberuhigung und eine Unterbrechung des Durchzugs Otto Bauer Gasse/Zieglergasse, 55 Prozent stimmten für eine Verkehrsberuhigung und Unterbrechung des Durchzugs Schottenfeldgasse/Webgasse. Die Beteiligung an der Befragung lag bei 44 Prozent. "Ich freue mich über diese eindeutige Entscheidung der BürgerInnen. Unser Dank gilt allen, die sich an dieser Befragung beteiligt haben. Das Ergebnis bedeutet Rückenwind und grünes Licht für die Mariahilfer Straße Neu. Jetzt geht es an die Zeitplanungen für die weitere Umsetzung", so Maresch abschließend.

