FP-Gudenus: Die meisten Asylwerber sind einfach arbeitsscheu!

Österreich bietet ihnen ausrechend Jobs, aber für Häupls Wirtschaftsflüchtlinge sind sie zu minder

Wien (OTS/fpd) - Knapp 11.000 Arbeitsplätze - hauptsächlich in den Bereichen Tourismus sowie Land- und Forstwirtschaft - könnten Asylwerber in Österreich jederzeit bekommen. Doch lediglich 750 dieser angebotenen Arbeitsplätze konnten besetzt werden. "Es ist halt lustiger, finanziert von den österreichischen und Wiener Steuer- und Gebührenzahlern ein arbeitsfreies Leben zu führen und sich bei Bedarf auch noch mit kriminellen Aktivitäten ein Taschengeld dazuzuverdienen", so Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Die Forderung der Votivkirchen-Besetzer nach Arbeit für Asylwerber sei in diesem Lichte mehr als lächerlich: "Wir haben für ungebildete Ausländer keine Jobs als Top-Manager. Wenn sie das wirklich wollen, sollen die vorwiegend muslimischen Illegalen und ihre linksradikalen Anführer besser rote Banken, Versicherungen oder die Wien Energie besetzen als eine katholische Kirche." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798