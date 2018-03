ORF III präsentiert "Mit Birkenstock und Feder. Die Welt Peter Roseggers"

Eine Dokumentation von Gabriela und Herbert Kafka über Peter Rosegger, seine Heimat und seine Erzählungen am 9. März in ORF III Kultur und Information

Wien (OTS) - Peter Rosegger: ein begnadeter Schriftsteller, ein Sozialkritiker, ein Volkserzieher, ein Humanist und vieles mehr. Der Film "Mit Birkenstock und Feder. Die Welt Peter Roseggers" ist eine Spurensuche, die all diesen Facetten auf den Grund gehen will. ORF III Kultur und Information zeigt das Dokumentationsporträt, das in Zusammenarbeit mit ORF III entstand, am Samstag, dem 9. März 2013, um 18.15 Uhr.

Am Dienstag, dem 26. Februar, fand um 18.00 Uhr die Präsentation des Films im Veranstaltungszentrum Krieglach statt; Bürgermeisterin Regina Schrittwieser durfte zu dieser Veranstaltung fast 500 Gäste begrüßen. Der Film rücktt Roseggers Erzählungen ins Blickfeld und spürt jene Orte auf, in denen seine Geschichten angesiedelt sind: Wie sehen sie heute aus? Ist heute noch jene Faszination der Geschichten und der Landschaft, der Häuser, der Menschen, des Brauchtums spürbar? Gabriela und Herbert Kafka folgen auch der Person Peter Rosegger und seinen Spuren bis in die Gegenwart. Gibt es noch Nachfahren? Wo leben sie? Ein Urenkel Roseggers, Hellfried Rosegger, lebt heute etwa 70-jährig in Graz und kommt auch im Film zu Wort. Immer wieder soll die Landschaft für sich selbst sprechen - jenes schöne Stück Welt, das Rosegger so unnachahmlich beschrieben hat.

"Mit Birkenstock und Feder. Die Welt Peter Roseggers" ist ein Film von Gabriela und Herbert Kafka (Wokafilm), die selbst der "Waldheimat" aufs Engste verbunden sind, in Zusammenarbeit mit ORF III Kultur und Information. Alle Darsteller/innen im Film sowie der Sprecher sind Laien und stammen selbst aus jener Gegend, die Lebenswelt und Inspiration für den großen Schriftsteller Peter Rosegger war. Gedreht wurde an Originalschauplätzen.

Produzentin Gabriela Kafka (Wokafilm): "Wir sahen diesen Film als Herausforderung, ein Porträt über einen der bekanntesten österreichischen Schriftsteller zu schaffen. Der Zugang sollte nicht nur alleine über die Person Rosegger erfolgen, sondern auch über die Landschaft, die er beschreibt. Es wird in Bildwechseln zwischen der Vergangenheit und der Jetztzeit und auch mittels Tempowechsel des Schnittes und der Musik ein möglichst abwechslungsreiches Bild gezeichnet. Privat sind wir mit der Person Rosegger und seinen Schriften seit Jahrzehnten verbunden, so werden bei uns im privaten Kreis etwa zu Weihnachten immer die 'Geschichten aus der Waldheimat' gelesen."

Erstausstrahlung in ORF III Kultur und Information: Samstag, 9. März, 18.15 Uhr

Wiederholungen: Montag, 11. März, 13.25 Uhr, und Dienstag, 12. März, 12.30 Uhr

