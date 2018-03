10 Jahre "waldviertelpur" in Wien

Bohuslav: 2012 Nächtigungsrekord im Waldviertel

St. Pölten (OTS/NLK) - "Auf die Entwicklung der Destination Waldviertel kann man sehr stolz sein. 2012 wurde mit 1.193.533 Nächtigungen, einem Plus von 27.947 bzw. 2,4 Prozent, ein neuer Nächtigungsrekord erzielt", sagte Landesrätin Dr. Petra Bohuslav heute, Mittwoch, 27. Februar, im Wirtshaus zur Minidampfbahn in Zwettl, wo sie gemeinsam mit Mag. (FH) Andreas Schwarzinger, Geschäftsführer des Waldviertel Tourismus, Mag. Karl Schwarz, Geschäftsführer der Privatbrauerei Zwettl, und Graselwirtin Anna Rehatschek die Waldviertler Tourismusbilanz 2012 präsentierte und einen Ausblick auf die zehnte Ausgabe von "waldviertelpur" gab.

"'waldviertelpur' ist entscheidend für die touristische Entwicklung des Waldviertels, weil der größte Teil der Nächtigungen aus Wien und Niederösterreich kommt. In den letzten zehn Jahren konnten die Ankünfte aus Wien um 40 Prozent gesteigert werden", so Bohuslav.

In Bezug auf das Segment des Nächtigungs- und Ausflugstourismus betonte die Landesrätin die Wichtigkeit der NÖ Card mit über 300 Ausflugszielen in ganz Niederösterreich 2013/2014. Neu dazu kommen im Waldviertel heuer die "Käsemacherwelt" in Heidenreichstein, das neue Edelsteinhaus der "Amethystwelt" in Maissau, die "Sonnenwelt" in Großschönau und das neu gestaltete "Brauerlebnis" der Privatbrauerei Zwettl. "Zudem ist das Waldviertel zum Gesundheitsviertel geworden, mit der österreichweit größten Dichte an zertifizierten Betrieben", so Bohuslav abschließend.

Im Bereich der Ankünfte bedeuten die 306.516 Ankünfte des Vorjahres, ein Plus von 4.786 bzw. 1,6 Prozent, das zweitbeste Ergebnis der Geschichte. Ein Plus von 7,1 Prozent verzeichneten dabei die 4-Sterne-Hotels, sogar 38,6 Prozent die Ferienwohnungen. Gestiegen sind ebenso die Nächtigungen bei 1- und 2-Sterne-Betrieben (+ 9,6 Prozent), Urlaub am Bauernhof (+ 1,1 Prozent) und auf Campingplätzen (+ 5,5 Prozent).

"waldviertelpur" hat 2004 mit 50 Anbietern und 30.000 Besuchern Am Hof in Wien begonnen. Im Vorjahr verzeichnete das dreitägige Fest am Heldenplatz bereits über 100 Aussteller und knapp 80.000 Besucher. Bei der zehnten Ausgabe von "waldviertelpur" stehen Waldviertler Kulinarik, Brauchtum und Freizeittipps heuer vom 26. bis 28. August am Wiener Heldenplatz im Mittelpunkt.

Nähere Informationen unter 02822/541 09-40, Thomas Wührer, e-mail wuehrer @ waldviertel.at und www.waldviertelpur.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12175

www.noe.gv.at/nlk