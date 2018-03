VP-Aichinger: Alle Mariahilfer und Neubauer sollen befragt werden

Wien (OTS) - "Das Ergebnis der Anrainerbefragung über die Querungsmöglichkeiten überrascht uns nicht. Leider war es die falsche Fragestellung und der falsche Adressatenkreis. Alle Bewohner der beiden Bezirke sollten grundsätzlich darüber befragt werden, ob sie eine Neugestaltung der Mariahilfer Straße wollen oder nicht", so der Klubobmann der ÖVP Wien und Obmann der ÖVP Neubau Fritz Aichinger in einer ersten Reaktion.

Fritz Aichinger: "Dass die Leute mitentscheiden wollen, zeigt die hohe Wahlbeteiligung. Es ist für mich und für Viele aber völlig unverständlich, dass die Mitbestimmung nur für einen kleinen Teil der Mariahilfer und Neubauer möglich war und auch nicht zu der Frage, die den Leuten unter den Nägeln brennt. Wir wollen allen Bürgerinnen und Bürgern der beiden Bezirke eine Stimme geben und sammeln daher Unterschriften für eine Petition über eine grundsätzliche Befragung."

"Die befragten Bürger/innen der beiden Straßenzüge hatten de facto keine Wahl. Ähnlich wie bei der Wiener Volksbefragung konnte schon aufgrund der Fragestellung nicht viel schief gehen", ergänzt der Obmann der ÖVP Mariahilf Gerhard Hammerer. "Jetzt wird quasi ein neuer "Linienwall" rund um Mariahilf gezogen, denn auch auf der Wientalseite wurden oder werden wichtige Verbindungen wie die Nevillebrücke oder die Schleifmühlbrücke gekappt. Vielleicht tüftelt man in der rot-grünen Stadtregierung schon an Plänen, überhaupt die Ein- und Ausfahrt aus dem Bezirk gebührenpflichtig zu gestalten! Die negativen Folgen für die Wirtschaftstreibenden auf der Mariahilfer Straße und in den Bezirken sind noch gar nicht absehbar."

"Während die Bezirksvorsteher von Währing und Hietzing echte Bürgerbeteiligung praktizieren und direkte Demokratie leben, werden die Bewohner im 6. und 7. Bezirk nicht befrat sondern gepflanzt. Wir werden weiterhin alles unternehmen, um den Menschen zur Ihrem Recht auf Mitbestimmung und Mitentscheidung zu verhelfen" so Aichinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at