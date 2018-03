Kinderfreunde unterstützen Forderung nach Sozialindex

Mit der zielgerichteten Förderung von benachteiligten Schulstandorten würde eine Kinderfreunde-Forderung erfüllt.

Wien (OTS) - "Chancengerechtigkeit bedeutet vor allem jene zu unterstützen, die mit besonderen Benachteiligungen zu kämpfen haben. Im Schulbereich heißt das, dass Schulstandorte in Brennpunktgebieten gezielt gefördert werden müssen", erklärt Jürgen Wutzlhofer, Bundesgeschäftsführer der Österreichischen Kinderfreunde. Konkret sollten sich soziale Parameter wie Einkommensniveau, unterschiedliche Herkunftsländer oder Bildungssniveau im direkten räumlichen Umfeld der Schule für die Höhe der Förderung für die Schule auswirken. Die Kinderfreunde unterstützen somit den Vorschlag der Armutskonferenz. "Wir Kinderfreunde haben schon in der Vergangenheit mehrfach die soziale Indexierung gefordert und können uns durchaus als MitentwicklerInnen dieser Idee bezeichnen.", so Wutzlhofer.

Die Verteilung von zusätzlichen Fördermitteln für LehrerInnen und Schulsozialarbeit müsse zielgerichtet genau jene Schulen attraktiver machen, die jetzt als "Brennpunktschulen" wahrgenommen würden. "Das Ziel muss sein, eine Durchmischung von Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten an den Schulstandorten herzustellen. Das kann nur gelingen, wenn man eben jene Schulen durch mehr Ressourcen und bessere Ausstattung attraktiver für Eltern und Kinder macht", so Wutzlhofer. Er bekräftigte auch erneut die Forderung nach einer flächendeckenden gemeinsamen Schule aller 10 bis 15-Jährigen. "Ein Bildungssystem, das allen Kindern gerechte Chancen bieten soll, darf nicht auf Trennung setzen, sondern muss Durchmischung fördern. Wir wollen keine soziale Selektion, durch die Bildungschancen vererbt werden, sondern ein gerechtes System, in dem auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse aller Kinder eingegangen werden kann", so Wutzlhofer abschließend.

